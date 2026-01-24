Олег Луговський заявив, що з 2022 року білоруський ВПК глибоко інтегрований у російську оборонну систему

Білоруський військово-промисловий комплекс після початку повномасштабної війни фактично став частиною російського ВПК. Понад 80% білоруських підприємств працюють на виконання російського державного оборонного замовлення. Про це у суботу, 24 січня, в інтерв’ю «Укрінформу» заявив перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України Олег Луговський.

За його словами, Білорусь залишається єдиним реальним союзником Росії на західному напрямку та виконує функції тилу, забезпечуючи постачання боєприпасів, безпілотних систем і ремонт військової техніки окупантів.

Луговський зазначив, що з 2022 року білоруський ВПК глибоко інтегрований у російську оборонну систему. Підприємства залучені до реалізації держоборонзамовлення Росії та Державної програми озброєнь РФ до 2034 року. Крім того, територія Білорусі активно використовується для транспортування технологій і комплектуючих для російських оборонних підприємств з метою обходу міжнародних санкцій.

За даними української розвідки, білоруські заводи здійснюють ремонт бронетехніки, ракетно-артилерійського озброєння, засобів зв’язку, автоматизованих систем управління та авіаційної техніки російської армії.

Нагадаємо, у грудні президент Володимир Зеленський заявляв, що на житлових будинках у Білорусі встановлюють обладнання, яке допомагає наводити дрони-камікадзе Shahed для атак на об’єкти в західних регіонах України.