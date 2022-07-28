На Хмельниччині двоє чоловіків потрапили до лікарні з ботулізмом після вживання в'яленої риби домашнього приготування. До медиків вони звернулись на третій день недуги. Наразі вони перебувають у обласній інфекційній лікарні в стані середньої важкості.

Як повідомляє Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб, до лікарні потрапили мешканець Хмельниччини та переселенець. Вони обоє вечеряли в'яленою рибою домашнього приготування. Перші симптоми чоловіки відчули наступного дня, але до лікарів звернулись лише на третій день захворювання, 27 липня.

«Один із хворих нарікав на появу сухості у роті, важкість ковтання, запаморочення та блювоту. В іншого ще й двоїлося в очах та було затруднене дихання», – йдеться у повідомленні.

У них діагностували ботулізм. Обох чоловіків госпіталізували до Хмельницької інфекційної лікарні у стані середньої важкості. Відомо, що пацієнти 1971 та 1982 років народження. Наразі їм надають необхідне лікування.

У центрі контролю хвороб наголошують, що найчастіше причиною ботулізму стають продукти домашнього консервування та в'ялені продукти. Рідше ботулізм спричиняють консервовані овочі. Навіть консерви, у яких все гаразд з терміном придатності, виглядом і смаком, можуть бути зараженими: ботулізм не можна визначити за кольором або смаком, мікроорганізм, який спричиняє хворобу, не псує продукти.

Перші симптоми виникають за 12 годин після інфікування. Що важче захворювання, то швидший інкубаційний період.

Симптоми ботулізму:

порушення близького зору — ви не можете читати текст, але добре бачите предмети;

сильно виражена сухість у роті;

важко говорити (голос стає тихим, гугнявим або пропадає);

підвищена стомлюваність, м’язова слабкість;

запаморочення;

короткочасні ознаки ураження травної системи (нудота, блювання, послаблення випорожнень), а потім — стадія парезу кишківника (здуття живота, закреп);

ураження м’язів шиї та кінцівок.

При появі хоча б декількох з цих симптомів необхідно негайно звертатись за медичною допомогою.