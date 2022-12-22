На Волині матір з одномісячною донькою госпіталізували у інфекційну лікарню з кашлюком. Дитина перебувала у тяжкому стані: сумарно немовля провело у реанімації 12 днів. Наразі стан дитини покращився. Про сім'ю відомо, що це мешканці Камінь-Каширського району, у родині є ще восьмеро дітей, ніхто з них не захворів. Також ніхто з дітей не був щеплений від кашлюка, хоча ця вакцинація є обов'язковою.

Про випадки захворювання стало відомо у четвер, 22 грудня, після повідомлення прес-служби Волинського центру контролю хвороб. Дитина та мама з Камінь-Каширського району були госпіталізовані у Волинську обласну інфекційну лікарню. Наразі це перші за два роки випадки захворювання на кашлюк у Волинській області.

Матір та донька наразі перебувають у медзакладі. Як розповіла «Суспільному» завідувачка відділення інтенсивної терапії інфекційної лікарні Ольга Димарчук, недужих доставили у медзаклад майже місяць тому з перинатального центру.

Найважче хвороба протікає у одномісячної дівчинки: 12 днів вона перебувала у реанімації. Нині стан немовляти поліпшився. У родині є ще вісім дітей, усі вони, як встановили медики, не були невакциновані проти кашлюка та інших дитячих інфекцій.

Зазначимо, що кашлюк – вкрай заразне захворювання дихальних шляхів. Найбільш характерною ознакою кашлюку є затяжний кашель. Хвороба легко поширюється від людини до людини, головним чином повітряно-крапельним шляхом при кашлі чи чханні. Найбільш небезпечне це захворювання для немовлят. Симптоми зазвичай з’являються через 7-10 днів після інфікування: помірний жар, нежить, кашель, який, як правило, переходить у судомний кашель.

«Одним з найбільш ефективних методів профілактики цієї хвороби і ускладнень є вакцинація. Щеплення проти кашлюку входить до Національного календаря профілактичних щеплень. Вакцини закуповуються державним коштом, отже щепити дитину можна безоплатно в медичному закладі», – повідомляють у центрі контролю хвороб.