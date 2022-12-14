У одному з сіл Камінь-Каширського району Волині п'ятеро людей захворіли вірусним гепатитом А. Хворобу підтвердили у чотирьох дорослих та однієї дитини. Всі пацієнти перебували на лікуванні у інфекційному відділенні, куди вони поступили у стані середньої важкості. Як встановили епідеміологи, хвороба поширилась через неналежне дотримання особистої гігієни.

Про спалах захворювання прес-служба Волинського центру контролю та профілактики хвороб повідомила у вівторок, 13 грудня. «Усі [хворі] отримали медичну допомогу в інфекційному відділенні лікарні, перебіг хвороби – середньої важкості. За даними епідрозслідування встановлено, що захворювання поширилося контактно-побутовим шляхом при неналежному дотриманні особистої гігієни», – йдеться у повідомленні.

У будинках, де є хворі, провели дезінфекцію. Контактних осіб обстежили, наразі за ними проводять медичне спостереження.

Як повідомляють епідеміологи, останній підйом захворюваності вірусного гепатиту А в області в був у 2013-2014 роках. Враховуючи періодичність захворювання, черговий підйом припадає на 2022-2023 роки. Цього року на Волині, порівняно з таким же періодом 2021-го, захворюваність на вірусний гепатит А зросла вчетверо. До прикладу, у вересні цього року в одному з сіл цього ж Камінь-Каширського району виявили спалах хвороби в п'яти членів однієї родини. А у листопаді гепатит А діагностували в 14-річного підлітка з Луцького району.

Вірусний гепатит А – кишкова інфекція, джерелом є хвора людина. Зараження відбувається фекально-оральним шляхом через воду, харчові продукти, побутові контакти. Після перенесеної хвороби настає, як правило, повне одужання, залишається стійкий імунітет.

«Профілактика вірусного гепатиту А полягає у вживанні доброякісної води, харчових продуктів, дотриманні правил особистої гігієни. Для профілактики вірусного гепатиту А використовується ефективна вакцина», – додають у центрі контролю хвороб.