П'ятеро мешканців Волині захворіли на гепатит А. Йдеться про одну родину з Камінь-Каширського району. Станом на середу, 21 вересня, всіх хворих вже виписали з лікарні, їхній стан задовільний.

Діагноз у першого пацієнта підтвердили ще наприкінці серпня, повідомляє Волинський центру контролю хвороб. Пізніше трьох дорослих та одну дитину госпіталізували до інфекційного відділення Камінь-Каширської центральної районної лікарні. У трьох членів родини лабораторно підтверджено вірус гепатиту A.

На сьогодні всі госпіталізовані виписані з лікарні. Наразі епідеміологи проводять розслідування. Відомо, що дорослі члени родини не мають постійного місця роботи, а у дітей дистанційна форма навчання. Тож коло їхніх контактів обмежене. За контактними особами у домашніх вогнищах проводять медичне спостереження.

Як уточнили у коментарі ZAXID.NET в прес-службі центру контролю хвороб, загалом в 2022 році виявили 21 випадок гепатиту А на Волині. У дев'яти випадках хворобу виявляли у дітей.

Зазначимо, що гепатит А – це захворювання печінки вірусного походження, що може мати як легкий, так і важкий перебіг. Основним шляхом інфікування є фекально-оральний:

через вживання забрудненої води або їжі, що можуть містити фекалії інфікованих людей;

через недотримання особистої гігієни;

у сім’ях, коли інфікована людина готує їжу для всіх членів сім’ї.

Інкубаційний період зазвичай триває 14–28 днів. Симптомами гепатиту А є загальна слабкість та підвищена втомлюваність, підвищення температури тіла, втрата апетиту, діарея, блювота, важкість у правому підребер’ї, потемніння сечі, жовтяниця (пожовтіння склер та шкіри) – буває у 70% дорослих людей.

«Щоб не захворіти на гепатит A, дотримуйтесь правил особистої гігієни: мийте руки перед вживанням їжі, а також після кожного відвідування туалету, пийте лише кип’ячену воду, добре мийте овочі, фрукти, зелень та ягоди перед вживанням. Не займайтеся самолікуванням. Тільки лікар може діагностувати вірусний гепатит A і надати рекомендації щодо режиму та лікування», – йдеться у повідомленні.