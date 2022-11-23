На Волині у 14-річного підлітка виявили гепатит А. Хлопця госпіталізували зі скаргами на високу температуру, біль у животі та нудоту. Тест підтвердив, що підліток інфікувався гепатитом А. Наразі він єдиний хворий зі своєї родини.

Про випадок повідомила прес-служба волинського центру контролю і профілактики хвороб у середу, 23 листопада. Зазначається, що захворювання виявили у мешканця Луцької громади 2008 року народження. У хлопця була висока температура, також він скаржився на біль у животі і нудоту.

Медики помітили, що у нього також пожовтіли склери очей. Проведене лабораторне дослідження підтвердило, що у хворого гепатит А. «З метою недопущення поширення вірусного захворювання серед контактних в сім’ї та по місцю проживання, працівниками проведено епідеміологічне розслідування випадку та здійснено ряд протиепідемічних заходів», – йдеться у повідомленні. Станом на сьогодні немає інформації, що з родини хлопця також хтось захворів.

Епідеміологи додають, що у Волинській області продовжується тенденція до росту захворюваності вірусним гепатитом А. Це пов’язано з періодичним епідемічним підйомом, котрий припадає на 2022-2023 роки. За десять місяців у області захворіли 39 людей. Про один з таких випадків вже повідомляв ZAXID.NET: тоді гепатит А підтвердили у п'яти членів сім'ї з Камінт-Каширського району.

Нагадаємо, інфікуватись гепатитом А можна такими шляхами:

через вживання забрудненої води або їжі, що можуть містити фекалії інфікованих людей;

через недотримання особистої гігієни;

у сім’ях, коли інфікована людина готує їжу для всіх членів сім’ї.

Найбільш розповсюдженими симптомами хвороби є слабкість та підвищена втомлюваність, висока температура, діарея та блювота, біль у животі, важкість у правому підребер'ї, потемніння сечі, пожовтіння склер очей або й навіть шкіри.

«Ефективним захистом від вірусу гепатиту А є вакцинація. Також вона рекомендована для контактних осіб. В Україні щеплення від ВГА не є обов’язковими, але їх можна зробити власним коштом. Дотримуйтесь правил особистої гігієни: мийте руки перед вживанням їжі, а також після кожного відвідування туалету. Пийте лише кип’ячену воду з невідомих або сумнівних джерел: кип’ятити слід не менше 10 хв. Добре мийте овочі, фрукти, зелень та ягоди перед вживанням. Не займайтеся самолікуванням», – такі поради дають у центрі контролю хвороб.