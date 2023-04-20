З приходом тепла кліщі активізувалися

У першому кварталі цього року у 21 мешканця Львівщини діагностували хворобу Лайма (торік за аналогічний період такий діагноз не поставили жодному хворому). Інфекція в організм мешканців області потрапила через укуси кліщів. Серед інфікованих немає дітей. Захворювання діагностували у 15 міських жителів: 12 львів'ян, двох мешканців Дрогобича і одного – Трускавця, а також шістьох мешканців районів: Дрогобицький (1), Золочівський (2), Яворівський (1), Самбірський (1) і Львівський (1), повідомили у Львівському обласному центрі контролю і профілактики хвороб МОЗ України.

За словами працівників Центру, всіх людей з хворобою Лайма кліщі покусали наприкінці минулого року, а хвороба проявилася вже у новому році, адже тривалість інкубаційного (прихованого) періоду становить від однієї до 60 діб.

Кліщі найчастіше присмоктувалися під час відпочинку у лісах, парках і навіть біля житлових будинків. Серед зелених зон Львова – найчістіше у Винниківському та Сихівському лісах.

Завідувачка лабораторії особливо небезпечних інфекцій Центру Оксана Семенишин повідомила, що сезон кліщів у нас розпочався орієнтовно два тижні тому. Як тільки зникли мінусові температури, кліщі значно активізувалися. З укусами кліщів за цей час звернулося вже 12 людей, але позитивних діагнозів ще не було.

Хвороба Лайма – це інфекційне захворювання, яке може мати хронічний або гострий перебіг і уражати серце, суглоби, нервову систему і шкірні покриви. Тож якщо помітили на тілі кліща чи червоні плями невідомого походження, обов’язково проконсультуйтеся з лікарем.

Ризик зараження на хворобу Лайма, як кажуть лікарі, залежить від тривалості присмоктування. Якщо кліщ був на тілі менше ніж добу, ймовірність інфікування доволі мала, проте після третьої доби наближається до 100%.

Що робити, коли кліщ таки присмоктався? П’ять простих правил

1. Не панікувати. Не всі кліщі є заразними, хоч кожного слід розглядати як такого, що може інфікувати.

2. Якщо виявили на тілі кліща, найкраще відразу під’їхати в найближчий медичний заклад, щоб там правильно його зняли. Коли кліщ на тілі був менше доби (а він може триматися до 12 діб), то ймовірність інфікування доволі мала.

3. Коли медзакладу поблизу нема, спробуйте витягнути кліща самі. Обгорніть пальці бинтом чи марлевою серветкою і спробуйте витягнути його. Робіть це поволі, щоб витягнути всього кліща, а не його частину. Рану обробіть антисептиком, а руки добре помийте з милом.

4. Повідомте про цей випадок сімейного лікаря і впродовж трьох тижнів спостерігайте за станом здоров’я і місцем укусу. Якщо на місці укусу з’явилася еритема (червона пляма у вигляді кілець), значить, кліщ попався інфікований. Еритема зазвичай гаряча на дотик, болюча, часто супроводжується свербінням, форма її округла або овальна, рідше – неправильна.

5. Панікувати і у цьому випадку не варто, але треба негайно йти до сімейного лікаря чи інфекціоніста. Хвороба Лайма добре піддається лікуванню антибіотиками. Головне: вчасно розпочати лікування.