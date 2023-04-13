Микола (у центрі) з лікуючим лікарем Каріною Калайдіною, завідувачкою відділення Тамілою Алексанян і мамою Ольгою

Команда лікарів Львівської обласної інфекційної лікарні врятувала життя 21-річному студенту, якого до лікарні привезли без свідомості, у комі. Обстеження показало, що у хворого менінгіт.

Миколі – 21 рік. Нині лише другий день, як лікарі дозволили йому ходити. Він вже може пройтися коридором лікарні під наглядом мами, але і це вже великий плюс. До того він три дні був у комі і понад два тижні не міг підвестися з ліжка.

Його до Львівської обласної інфекційної лікарні зі Стебника привезла «швидка». Хлопець був у критичному стані. Лікарі-інфекціоністи діагностували у нього вторинний гнійний менінгоенцефаліт, набряк мозку, церебральну кому. Це вторинний діагноз, до якого призвів нежить і хронічний гайморит.

«На температуру до дорослих "швидка" не виїжджає»

Микола сам із Донецької області, студент Дніпропетровського університету залізничного транспорту. На початку війни переїхав на Львівщину, у Трускавець, бо його мама родом з цих країв, і продовжував навчатися дистанційно.

28 березня, як розповів ZAXID.NET Микола, у нього почала боліти голова, піднялася температура. І щогодини йому ставало гірше. Перед цим був нежить, але у хлопця хронічний гайморит, тож він особливо не надав цьому значення. Закапав носа краплями і все.

Але голова боліла все сильніше, піднялася температура, з’явилася слабкість.

«Тоді я зателефонував на "швидку", але мені відповіли, що "швидка" на температуру до дорослих не виїжджає», – каже Микола.

Хлопець на квартирі жив один, тож уночі подзвонив мамі і сказав, що йому дуже погано.

«Ми живемо за 25 км від лінії розмежування. Я в Донецькій області, син – у Львівській, Як йому допомогти? Телефоную братові, хресному батькові Миколи, який працює в Трускавці і прошу допомогти синові. Він таки додзвонився на "швидку" і лікарі приїхали на виклик. Зробили укол, дали градусник, поміряти температуру і поїхали, навіть не дізнавшись, яка температура», – розповіла мати хлопця Ольга.

Коли Микола глянув на термометр, він показував 41 градус. У нього почалася сильна рвота. Що було далі, хлопець вже не пам’ятає.

Мама не могла додзвонитися до сина, тож зателефонувала доньці, яка проживає у селі неподалік Трускавця. Сестра знайшла брата без свідомості, з судомами. Вона відразу викликала «швидку».

Миколу доставили в інфекційне відділення Стебницької міської лікарні, лікарі якого, за словами рідних, спрацювали дуже чітко. Вони запідозрили у молодого чоловіка блискавичний менінгіт, визвали з Дрогобича реанімобіль, яким і доправили Миколу до Львівської обласної інфекційної лікарні.

Хлопця до лікарні доставили у критичному стані

«Коли пацієнта привезли до нашої лікарні, він був без свідомості. Після ретельних обстежень у нього діагностували вторинний гнійний менінгоенцефаліт, набряк мозку, церебральну кому. Його відразу госпіталізували у реанімаційне відділення», – повідомила ZAXID NET завідувачка діагностичного відділення інфекційної лікарні Таміла Алексанян.

Лікарі реанімаційного відділення лікарні мають великий досвід порятунку людей з менінгітом. На четвертий день інтенсивної терапії хлопець вийшов з коми і перше, що він сказав: «"Швидка" все-таки приїхала».

Під час обстеження в інфекційній лікарні у Миколи в гайморовій пазусі виявили кісту, яка, за словами лікарів, може провокувати запальні процеси.

6 квітня Миколу з реанімації перевели у відділення, де він продовжує лікування. Нині, 13 квітня, другий день, як йому дозволили ходити. Великдень він святкуватиме ще у лікарні, але сподівається, що вже скоро повернеться до навчання.

Мати Миколи з Донецької області приїхала до Львова і допомагає синові одужувати.

«Я дуже хочу подякувати лікарям "швидкої" з Дрогобича, які домчали сина зі Стебника до Львова за 55 хвилин, лікарям реанімаційного відділення інфекційної лікарні і особисто Віктору Токарєву, лікуючому лікарю Каріні Калайдіній, завідувачці відділення Тамілі Алексанян за порятунок мого сина. Я – медик, добре розумію, що за хвороба була в мого сина, тож велика подяка лікарям за врятоване життя», – каже мати хлопця Ольга.