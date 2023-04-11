Пацієнта з реанімації вже переводять у відділення для подальшого лікування

Лікарі Львівської обласної інфекційної лікарні понад два тижні боролися за життя 33-річного мешканця Золочівського району Львівщини, у якого діагностували сепсис (зараження крові) і менінгіт. Але це, кажуть лікарі, вторинний діагноз. Проблеми у молодого чоловіка почалися з хворого зуба, повідомили ZAXID.NET лікарі медзакладу.

У 33-річного Тараса почав боліти зуб, припух, підвищилася температура, але він не поспішав іти до стоматолога, пив знеболювальне. Та через декілька днів йому стало геть погано, і він потрапив у реанімацію Буської центральної районної лікарні. У реанімації йому видалили хворий зуб, але тоді виникла велика кровотеча, яку важко було зупинити.

26 березня Тараса з кровотечею госпіталізували до Львівської обласної інфекційної лікарні, також у реанімаційне відділення. Як розповів ZAXID.NET завідувач реанімаційного відділення Віктор Токарєв, стан пацієнта був вкрай важкий. Шансів, що чоловік виживе, майже не було. Пацієнт перебував у комі, з низькими життєвими показниками.

«На фоні сепсису у хворого розвинулося незгортання крові, тромбоцитопенія, тобто зниження тромбоцитів, що ускладнилося важкою кровотечею. Вона була настільки масивною, що він втратив половину своєї крові. Гемоглобін упав нижче 60. Окрім того, у нього ще розвинувся менінгіт, як ускладнення сепсису», – каже Віктор Токарєв.

Лікарям тривалий час не вдавалося зупинити кровотечу, тож вони покликали на допомогу гематолога Олександру Стасишин і лікаря-лаборанта Валерію Красівську. Спільними зусиллями лікарям нарешті вдалося зупинити кровотечу і підібрати відповідне лікування.

Станом на 11 квітня чоловік ще залишається в реанімації. Йому перелили 2,5 л крові і 3 л свіжозамороженої плазми. Він при свідомості, поволі повертається до життя. У найближчі дні його переведуть для подальшого лікування у відділення. У лікарні він ще пробуде приблизно два тижні.