Обох пацієнтів (у цетрі) після успішних операцій вже пиписали з лікарні

До львівської лікарні св. Пантелеймона впродовж доби госпіталізували двох чоловіків, яких потрібно було терміново оперувати. Вони різного віку, з різних областей, але в обох діагностували велику аневризму аорти і клубових артерій. Аневризма небезпечна тим, що може будь-якої миті розірватися, а це у 90% призводить до смерті. Чоловіків до лікарні привезли вчасно.

Перший пацієнт 49-річний Петро з Тернопільщини, кажуть у лікарні, звернувся зі скаргами на біль у попереку, який не знімало жодне знеболювальне, а ноги почали втрачати чутливість. Через 12 годин зі схожою проблемою до лікарів звернувся ще один пацієнт – 71-річний Володимир зі Львова.

Після ретельного обстеження в обох пацієнтів виявили аневризму черевного відділу аорти та клубових артерій. Таку діагностують лише у 15% хворих з аневризмами загалом. Обох невідкладно слід було оперувати.

«Аневризма аорти – патологічне розширення головної артерії в організмі людини. Основною причиною появи цієї недуги є атеросклероз (хронічне захворювання, при якому на стінках судин накопичується холестерин) та руйнування еластичних волокон стінки аорти. Сама аневризма небезпечна можливим раптовим розривом, який у 90% випадків призводить до смерті. При цьому, захворювання зазвичай протікає безсимптомно», – пояснили в лікарні.

Стан пацієнтів ускладнювався тим, що у них аневризма діаметром 6 см поширилася також і на клубові артерії, через які здійснюється кровопостачання органів тазу та товстого кишківника. Через перетиснення артерій пацієнти й відчували слабкість у ногах.

Петрові судинні хірурги видалили аневризму та встановили біфуркаційний (розгалужений) судинний протез і у такий спосіб відновили кровотік до органів тазу та лівої ноги. Тоді судинні хірурги зробили лінійне протезування клубової артерії, відновивши кровопостачання у правій нозі.

У Володимира після видалення аневризми аорти та обох загальних клубових артерій лікарі встановили такий же біфуркаційний протез. Його вшили у розгалуження клубової артерії з однієї сторони, а з іншої – у кінець загальної стегнової артерії. Так хірурги відновили кровотік до обох нижніх кінцівок та органів тазу.

Обидві операції тривали по чотири години та пройшли успішно. На 10-добу після оперативного втручання чоловіків виписали з лікарні.