Назар ( у центрі) зі своїми рятівниками – хірургами Гнатом Геричем і Олегом Ковтуняком

Хірурги львівської лікарні св. Пантелеймона провели складну реконструктивну операцію молодому мешканцю Львова – заново сформували безіменний палець, який уразила доброякісна пухлина. Імплант сформували з частини ребра хлопця, повідомили в лікарні.

24-річний Назар звернувся до лікарів зі скаргами на нестерпний біль в ділянці безіменного пальця лівої руки. Чотири роки тому хлопець травмував кисть під час футбольного матчу і довгий час не звертався по медичну допомогу. Думав, що просто забій. Хлопець постійно відчував біль та поколювання, але тривалий час займався самолікуванням: накладав мазі, стягуючі пов’язки. Та останні декілька місяців від постійного нестерпного болю уже нічого не рятувало, і Назар звернувся до лікарів.

«Діагноз шокував пацієнта: у нього – остеохондрома. Простими словами, доброякісна пухлина кістки. Висновок лікарів – потрібно негайно видаляти», – кажуть у лікарні.

Оперували Назара у два етапи. Спершу видалили новоутвір, а біоматеріал відправили на гістологічне дослідження. Другий етап – реконструктивна операція. У хлопця була уражена доволі велика частина кістки, що ставило під загрозу збереження самого пальця. Але хірурги знайшли вихід: вони замінили дефект кісткової порожнини, яка виникла після видалення, імплантом, який сформували з ребра пацієнта. І щоб кістка зафіксувалась у правильному положенні, її закріпили спеціальною металоконструкцією.

Операція з реконструкції фаланги пройшла успішно. Зараз хлопець ходить на перев’язки. Через чотири тижні йому знімуть гіпс, а тоді на молодого чоловіка чекає тривала реабілітація.