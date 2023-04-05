Хлопчика на третій день після операції виписали додому

На консультацію до лікарів львівської обласної дитячої лікарні «Охматдит» батьки привезли трирічного Данилка з Івано-Франківщини, який півроку жив із шурупом у животі. Дитину нічого не турбувало, шуруп медики виявили випадково під час рентгенографії.

У вересні минулого року хлопчику за станом здоров’я треба було пройти рентгенографію, і під час діагностичного дослідження лікарі випадково і виявили металевий шуруп у черевній порожнині дитини, повідомили в лікарні.

Хірурги знайшли шуруп в апендиксі, що буває вкрай рідко

Спершу лікарі порадили батькам спостергіти за сином, вони сподівалися, що шуруп вийде самостійно. Та при повторних рентгендослідженнях виявилося, що шуруп залишався на місці. Тоді батьки вирішили везти сина до Львова, в лікарню «Охматдит», лікарі якої мають величезний досвід діставання різних предметів з шлунка і кишківника дітей.

Під час обстеження хлопчика лікарка– ендоскопістка Марта Лучак провела колоноскопію, проте шуруп не виявила.

«Тоді хірурги вирішили провести діагностичну лапароскопію, перевірили весь кишківник і знайшли шуруп в апендиксі, що буває вкрай рідко. Після знахідки одразу видалили його», – повідомили в лікарні.

Хлопчика на третій день після операції виписали додому.