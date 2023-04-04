На щастя, хлопчик вчасно потрапив у руки дитячих кардіохірургів

Унікальну операцію на серці 7-річній дитині провели кардіохірурги Одеської обласної дитячої лікарні. Хлопчик отримав кульове поранення під час гри з гвинтівкою, якою він бавився зі старшим на рік братом, повідомили у прес-службі Одеської ОВА.

Гвинтівка, як виявилося, була заряджена. Трагедія сталася 1 квітня, і ця небезпечна гра закінчилася пораненням лівої частини грудної стінки з проникненням кулі в порожнину перикарду (серцевої сумки) та ураженням задньої стінки лівого шлуночка серця.

Куля потрапила в порожнину перикарду (серцевої сумки) та уразила задню стінку лівого шлуночка серця

«Дитина народилася у «сорочці», бо, на щастя, хлопчик був вчасно госпіталізований до Татарбунарської багатопрофільної лікарні та переведений до нашого закладу, де був прооперований в ургентному порядку нашими кардіохірургами – завідувачем відділенням серцево-судинної хірургії Володимиром Бузовським та лікарем серцево-судинним хірургом Олександром Гоцуляком. Вони виконали оперативне втручання на серці та врятували дитину», – повідомив директор Одеської обласної дитячої клінічної лікарні Павло Георгієв.

Зараз хлопчик почувається краще та перебуває у післяопераційному періоді.

Те, що кардіохірургам вдалося врятувати дитину з таким пораненням, вважають дивом. На жаль, так щастить далеко не всім. Тому лікарі просять батьків стежити за тим, чим бавляться діти: зброя, розчини дезінфекції, миючі засоби, що містять в собі шкідливі речовини тощо, повинні бути в надійному та недоступному для дітей місці.