У цього маленького пацієнта з Вінниччини уже все позаду. Він одужує і набирається сил

У львівській дитячій лікарні св. Миколая вперше в Східній Європі прооперували однорічну дитину за допомогою робота Da Vinci. У хлопчика була вроджена вада сечовидільної системи, яку вдалося усунути всього через кілька проколів.

Малому Ярославу з Вінниччини лише рік і 4 місяці.У хлопчика вроджена аномалія – надто малий отвір у сечоводі правої нирки. Через що у малюка погано відходила сеча, накопичувалася рідина, а нирка постійно запалювалася, повідомили в лікарні.

Хірург сидів за пультом і керував «руками» робота, зображення транслювалося перед лікарями на великому екрані

Аби усунути цю проблему, дитині треба було провести реімплантацію сечоводу: зробити новий отвір між сечоводом та сечовим міхуром, по якому сеча добре відходитиме від нирки.

Оскільки пацієнт ще дуже маленький, тож аби він легше переніс хірургічне втручання і швидше відновився, лікарі вирішили оперувати його за допомогою робота Da Vinci. Ця сучасна роботизована система дає змогу проводити операції малоінвазивно – без великого розрізу, що є менш травматично та з мінімальною крововтратою.

«Хірург сидів за спеціальним пультом і керував «руками» робота, які оперували дитинку всього лише через кілька проколів. Зображення завдяки відеокамері транслювалося перед лікарями на великому екрані. Надточна ювелірна робота», – кажуть у лікарні.

Хлопчик добре переніс операцію. Останні аналізи показують: нирка вже працює значно краще.

За допомогою робота Da Vinci в лікарні прооперували і дворічну дівчинку Євгенію з Хмельниччини, у якої була сукупність діагнозів, що пов’язані з порушенням роботи сечовидільної системи: нирка та сечовід в дитини подвійні. Через це у Євгенії теж погано відходила сеча.

Під час оперативного втручання урологи разом із командою хірургів за допомогою робота Da Vinci видалили фрагмент подвоєної нирки, який не виконував свою функцію, при цьому не пошкодивши здорову частину органа. Дівчинка швидко відновилась після операції.

Львівські хірурги оперують з допомогою робота Da Vinci уже понад два роки. За цей час провели близько 50 хірургічних втручань. Оперують і дітей, і дорослих. Період відновлення пацієнтів після таких операцій коротший у кілька разів, аніж після звичайних хірургічних втручань.