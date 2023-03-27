Прооперували дівчину лапароскопічним доступом з використанням 3D-технології

У Львівському обласному клінічному перинатальному центрі успішно прооперували 15-річну дівчину з Тернополя. у якої виявили гігантську кісту. Серозна цистаденома яєчника була розмірами завбільшки, як баскетбольний м’яч, кажуть у Центрі.

До Львова дівчину скерували зі скаргами на збільшення маси тіла та швидкий ріст об'єму живота за останній місяць. У

У Центрі дівчину ретельно обстежили. Під час обстеження на магнітно-резонансному томографі (МРТ) гінекологи побачили гігантське тазово-абдомінальне кістозне утворення, розміром приблизно 33х25 см без ознак контрастного підсилення стінок.

Після проведення усіх передопераційних обстежень, лікарні прийняли рішення провести оперативне втручання лапароскопічним доступом з використанням 3D-технології, аби зменшити травматизацію тканин та пришвидшити реабілітаціюї пацієнтки.

«Незважаючи на гігінтські розміри кісти, що значно ускладнює роботу хірургам при лапароскопічному доступі, лікарі: хірург Ігор Нігуца, асистент Наталя Вереснюк та завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Дмитро Мітюрєв, кинули виклик непростій ситуації та успішно прооперували пацієнтку», – повідомили у Центрі.

Під час операції кісту було спунктовано – забрано близько 6800 мл серозної рідини. Капсулу кісти успішно видалено із максимальним збереженням яйникової тканини.

До операції пацієнтка важила 41,1 кг, а об'єм живота становив 81 см. Після операції вона позбулася 8 кг маси тіла та 13 см на талії.

Через два дні після оперативного втручання щаслива дівчина з чудовим самопочуттям повернулася додому.