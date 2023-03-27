Завідувачка відділення Галина Гачкевич і ортопед-травматолог Мар’ян перетяли зрощені кістки кожної кінцівки почергово та зафіксували їх у правильному положенні

У львівській дитячій лікарні св. Миколая ортопеди-травматологи прооперували дитину з рідкісним зрощенням кісток передпліччя. У світовій медичній літературі описано лише 350 таких випадків.

Чотирирічний Аретем із Запорізької області від народження не міг повертати руки долонями догори. Через це йому було складно гратися з ровесниками. Більше того, навіть їсти в звичний спосіб хлопчик не міг: через зрощені кістки йому було складно підняти їжу до рота.

Артем може вже без сторонньої допомоги самостійно розгорнути і з’їсти цукерку.

«Радіоульнарний синостоз – вроджена вада, при якій під час внутрішньоутробного розвитку зростаються ліктеві та променеві кістки передпліччя. Такі вади в дітей важливо оперувати в ранньому віці», – кажуть у лікарні.

Через небезпеку постійних ракетних обстрілів лікувати дитину в Запоріжжі батьки не зважувались. Тож звернулися по допомогу до Львова, до спеціалістів лікарні св. Миколая.

Лікарі ортопедо-травматологічного відділення лікарні вдалися до малоінвазивного втручання без використання металевих пластин, що фіксують кістки.

«Завідувачка відділення Галина Гачкевич і ортопед-травматолог Мар’ян Орач виконали деротаційну остеотомію спочатку на одній, а згодом і на другій руці. Простіше кажучи, спеціалісти перетяли зрощені кістки кожної кінцівки почергово. Та зафіксували їх у правильному положенні, наклавши гіпсові пов’язки», – сказано у повідомленні.

З часу операції минуло шість тижнів. Лікарі вже зняли хлопчику пов’язки та оглянули прооперовані ділянки. Результатом залишилися задоволені.

Нині Артем вже може вільно гратися іграшками, правильно тримає столові прибори та без зусиль і сторонньої допомоги може самостійно розгорнути і з’їсти цукерку.