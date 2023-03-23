Місія американських лікарів триватиме з 30 квітня до 6 травня

До Львова наприкінці квітня за підтримки БФ «Разом для України» приїде команда провідних нейрохірургів зі США, які консультуватимуть і оперуватимуть пацієнтів із захворюваннями головного та спинного мозку. Українці, які мають такі захворювання, можуть записатися на консультацію.

Упродовж тижня, з 30 квітня до 6 травня, закордонні спеціалісти у львівській лікарні св. Пантелеймона консультуватимуть тих, у кого є судинні патології, зокрема, аневризми, артеріовенозні мальформації головного та спинного мозку, невралгії трійчастого нерва, пухлини, патології хребта – спондилолістези, сколіотичні деформації, повідомила прес-служба ЛМР.

Згодом закордонні лікарі спільно з львівськими нейрохірургами проведуть оперативні втручання для найважчих пацієнтів.

Місія американських лікарів триватиме з 30 квітня до 6 травня. Якщо ви хочете потрапити на консультацію до американських спеціалістів, достатньо зареєструватись за посиланням.

Деталі можна дізнатися за номером: 0800333003.