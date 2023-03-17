Під час операції хірурги побачили, що вени та артерії у набряклій ділянці сплелися у 6-см клубок

Дитячі хірурги львівської лікарні св. Миколая врятували 2-річну дівчинку з Львівщини з рідкісною генетичною патологією, через яку дитина двічі потрапляла на операційний стіл.

Місяць тому, кажуть у лікарні, мама Ані помітила на шиї доньки невеличку гульку, яка почала розростатися. Вона привела дівчинку на консультацію до хірургів лікарні св. Миколая. Всередині утвору медики виявили гній. Маленьку прооперували і відпустили дитину додому.

Та невдовзі ситуація повторилася. Тиждень тому Аня знову потрапила в лікарню: окрім гульки дитині дошкуляла і підвищена температура тіла. Ліки не допомагали. Дівчинку знову взяли в операційну.

З дівчинкою уже все гаразд і її вже зовсім скоро випишуть з лікарні

Уже в операційній хірурги помітили, що вени та артерії у набряклій ділянці на шиї сплелися у 6-см клубок і перетискали одна одну. Це - рідкісна генетична патологія: артеріовенозна мальформація, яка є небезпечною для життя дитини.

«Артеріовенозна мальформація - це заплутані, розширені кровоносні судини, в яких артерії протікають безпосередньо у вени. Дуже рідкісна - від 0,14 до 2 % людей. Проявляється у різному віці. У випадку дівчинки загрожувала нагноєннями, деформаціями м’яких тканин у місці утворення, посинінням обличчя, тромбоутворенням, кровотечами та порушенням життєвоважливих функцій організму через тиск на близько розташовані судини та нерви», – кажуть у лікарні.

Та маленькій Ані це все більше не загрожує. Дитячі хірурги усунули ваду, відділивши найважливіші судини під час оперативного втручання.

З дівчинкою вже все гаразд. Вона бігає коридором відділення і вже зовсім скоро повернеться додому.