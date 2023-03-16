Дитячий отохірург Федір Юрочко оперує за методикою, яку запозичив у професора з Польщі

Шестеро дітей, що потрапили до львівської обласної дитячої лікарні «Охматдит» з Львівщини, Волині та Рівненщини, вади вуха отримали по-різному. У когось була вроджена патологія, в інших набута – при невдалих стрибках у басейні, при чищенні вуха ватними паличками тощо.Та у всіх їхні проблеми визнали складними і тому саме їх відібрали для оперативних втручань у черговий приїзд відомих отохірургів з Польщі до Львова.

Професор Юзеф Мєжвінський, один із провідних дитячих отоларингологів і отохірургів Польщі, керівник клініки дитячої отоларингології в Бидґощі, разом з колегами Анджеєм Кшижаняком і Яном Олієвським провели у Львові чотири дні і поділилися з львівськими отоларингологами своїми методиками лікування вищеназваних проблем.

Від удару у водне плесо барабанна перетинка розірвалася в друзки

Минулого літа 16-річний львів’янин Сергій вирішив поплавати у басейні і стрибнути з триметрової вишки. Він робив це не раз і отримував від цього неабияке задоволення. Однак цього разу йому не пощастило. Він стрибнув у воду і сильно вдарився у водне плесо вухом. Від удару барабанна перетинка вуха розірвалася в друзки. Хлопець на це вухо погано чув, окрім того, мав низку обмежень. Про басейн довелося забути, бо у вухо не повинна потрапити вода, інакше виникне запалення, не міг спокійно прийняти душ, ванну з цієї ж причини.

Дворічному пацієнту з Рівного мама намагалася почистити вухо ватною паличкою. Синові така процедура не сподобалася, він різко махнув рукою і паличка пробила барабанну перетинку. Ще у двох маленьких пацієнтів дірка у барабанній перетинці виникла через ускладнення отиту – гній, що утворився під час захворювання, просто роз’їв її.

Більшість перфорацій барабаннної перетинки львівські отоларингологи оперують самостійно, без підтримки закордонних консультантів. Але у цих чотирьох дітей, яких відібрали для оперативних втручань під час приїзду отоларингологів з Польщі, була деяка особливість.

«У них був дуже вигнутий слуховий хід, через що не було видно всіх країв перфорації (дірки) барабанної перетинки. Тому під час оперативного втручання ми спершу дещо зменшили кривизну слухового ходу (провели каналопластику), а тоді взяли спеціальну плівку ззаду вуха (фасцію), сформували з неї особливу латку, яку підклали під дірку у барабанній перетинці і відповідно зафіксували. Шви у барабанній перетинці при таких операціях не накладаються», – розповів ZAXID.NET керівник клініки хірургії голови та шиї «Охматдиту» Федір Юрочко.

Львівський отоларинголог Федір Юрочко з польськими колегами (зліва направо) Яном Олієвським, професром Юзефом Мєжвінським та Анджеєм Кшижаняком

Операції у всіх чотирьох пацієнтів пройшли успішно. Тепер проопероване вухо має зажити і пацієнти мусять деякий час дотримуватися певних рекомендацій (не можна видувати ніс, у вухо не має потрапила вода, не можна виконувати важкі фізичні навантаження тощо).

На ватні палички для очищення вуха – табу

Дитячий отоларинголог Федір Юрочко каже, що ватні палички для очищення слухового ходу не можна використовувати ні для дітей, ні для дорослих.

«У маленьких дітей перфорації барабанної перетинки доволі часто виникають під час невдалого чищення вуха. Батьки намагаються забрати паличкою сірку, один різкий ненавмисний рух дитини і у барабанній перетинці дірка. Ватними паличка не можна чистити вухо ні дітям, ні дорослим. Вухо від сірки очищається самостійно: у когось швидко, у когось повільніше. Сірка у вусі – це норма. Вона захищає шкіру сухого входу від інфекцій і змащує його. Все, що виходить назовні, слід забрати пальцем», – каже Федір Юрочко.

Патологію, яка загрожувала життю дітей, виявили випадково

Ще у двох дітей – з Волині і Львова, яких нещодавно прооперували в «Охматдиті», виявили холестеатому: пухлиноподібний утвір у вусі, який росте і загрожує життю дитини. Це, за словами Федора Юрочка, небезпечна патологія, бо холестеатома може проникнути у порожнину черепа і створити загрозу для життя дитини.

Цю патологію виявили випадково під час планових медичних оглядів. Скажімо, у 16-річного львів’янина цю патологію виявили під час медичного огляду у ЛОРа.

Під час оперативного втручання отохірурги видалили холестеатому і зробили пацієнтам пластику барабанної перетинки.

Діти з проблемами слуху повинні чути

Професор з Польщі Юзеф Мєжвінський у Львові не вперше, його та польських колег не зупинила війна. Під час останнього приїзду їм довелося спускатися в укриття під час повітряних тривог. Але вони охоче діляться з львівськими колагами досвідом, новими методиками. І планують робити це і надалі.

Польський професор є засновником і керівником програми кохлеарної імплантації в Поморсько-Куявському воєводстві, тож він готовий поділитися досвідом з львівськими отоларингологами, які планують через два-три місяці поставити перші кохлеарні апарати дітям, що мають проблеми зі слухом. Дітей, що народжуються з проблемами слуху, доволі багато. За словами Федора Юрочка, на кожні 1000 новонароджених є 1-2 такі дитини. І якщо їм у ранньому віці поставити кохлеарні імпланти, вони зможуть надалі нормально говорити та розвиватися.

В «Охматдиті» планують перші чотири кохлеарні імпланти поставити уже на початку цього літа. Це американській топові апарати Advanced Bionics. Їхня вартість – близько 25 тис. доларів, але лікарні їх надали благодійники. Якщо дітей буде багато, яким потрібна така допомога, то отоларингологи лікарні будуть залучати й інших благодійників і державні бюджетні кошти.

Для перших імплантацій кохлеарних апаратів діти вже відібрані. Зараз вони проходять відповідну підготовку і у черговий приїзд польських колег в «Охматдит» їм проведуть перші імплантації.