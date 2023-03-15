Фізичнй терапевт Сергій Худа допоміг 8-річному Євгену знову самостійно ходити

До львівської лікарні св. Миколая привезли 8-річного хлопчика з Рівненщини, батько якого загинув минулого року поблизу Мар’їнки Донецької області. Нещодавно у хлопчика виявили рідкісну патологію спинного мозку. Але дитячим нейрохірургам і реабілітологам вдалося знову поставити хлопчика на ноги.

«Місяць тому лікарі діагностували у 8-річного Євгена рідкісну патологію: артеріо-венозну мальформацію (АВМ) нижньо-грудного відділу спинного мозку. Артерії та вени у тому місці сплелися у неправильний клубок. Як наслідок, притиснуті життєво важливі ділянки мозку та загроза крововиливу у будь-яку мить», – повідомили в лікарні.

Єдиний вихід допомогти хлопчику – операція.

Усе найважче у хлопчика вже позаду

Команда нейрохірургічного відділення лікарні, яку очолив його керівник Михайло Ловга, прооперувала хлопчика 24 лютого. Кілька днів хлопчик провів у реанімації, а тоді за роботу взялися фахівці з реабілітації. З хлопчиком почав працювати фізичний терапевт Сергій Худа. Завдання стояло не з простих – поставити хлопчика на ноги в мінімальні терміни. Через тиждень сім‘я Євгена мала повертатися на Рівненщину.

Фізичному реабілітологу вдалося підібравши оптимальне навантаження для малого пацієнта і доволі швидко повернути його до нормального життя. Євген знову може самостійно ходити.

Батько Жені Дмитро – наш захисник, бойовий командир. Він загинув у вересні минулого року поблизу Мар’їнки Донецької області. Хлопчик важко пережив втрату батька, але мужньо подолав непросте захворювання.