Команда хірургів, до якої увійшли (зліва направо) Ярослав Книш, Юрій Шаваров і Маркіян Ноздрін, врятувала жінці життя

До львівської лікарні св. Пантелеймона з виснажливим болем, різкою втратою ваги, підвищеною температурою звернулася 63-річна мешканка Львівщини. У неї була вроджена вада, про яку вона дізналася лише у 40 років, і яка під час останнього загострення загрожувала не лише здоров’ю, а й життю пацієнтки.

У жінки діагностували кісту жовчної протоки. Це вроджене розширення протоки, яким виводиться жовч.

«Патологія рідкісна і зустрічається у однієї людини зі ста тисяч. І здебільшого проявляється ще в дитячому віці. Потребує нагляду і своєчасного хірургічного втручання, адже кіста може перекрити відтік жовчі. А смертельна небезпека полягає у виникненні запального процесу, що може поширитись на інші протоки, саму печінку та спровокувати сепсис», – кажуть у лікарні.

Протока, за словмаи лікарів, у нормальному стані має до чотирьох міліметрів в діаметрі. А у пацієнтки вона виявилася завширшки аж сім сантиметрів.

Жінка розповіла лікарям, що вперше дізналася про свою вроджену патологію лише у 40 років. Тоді у неї був перший напад. Лікарі встановили правильний діагноз: вроджена кіста жовчної протоки, та не навалися оперувати через відсутність досвіду виконання подібних операцій. Обмежилися консервативним лікуванням і це на деякий час допомогло. Проте патологія неодноразово нагадувала про себе приступами болю, втратою апетиту.

Останній гострий напад стався у цьому році. Раптовий біль у животі супроводжувався високою температурою. Ліки вже не допомагали. Жінку виснажував біль, вона не могла їсти та втратила сім кілограмів ваги. Тож звернулася по допомогу до лікарні св. Пантелеймона.

Жінці ретельно обстежили, провели їй КТ та МРТ. Після аналізу результатів обстежень хірурги дійшли висновку, що пацієнтку слід оперувати.

«Під час хірургічного втручання хірурги делікатно та успішно видалили патологічне розширення з відділенням самої кісти від судин печінки, підшлункової залози та дванадцятипалої кишки. Налагодили відтік жовчі з печінки шляхом прямого з'єднання жовчних проток з тонкою кишкою», – кажуть у лікарні.

Операція тривала дві години й минула успішно. На сьомий день після хірургічного втручання пацієнтку виписали додому. Жінка повернулася до нормального життя і добре почувається.