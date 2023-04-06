Ось у цьому рентгенкабінеті рентгенлаборант Руслан Лошкін обстежує мешканців сіл Львівщини

Відтепер мешканці навіть найвіддаленіших сіл Львівщини можуть безкоштовно зробити рентген прямо у своєму населеному пункті, у пересувному рентгенкабінеті Центру легеневого здоров’я. У ньому за день можуть обстежити до 100 пацієнтів. Така медична послуга дуже зручна для людей, які з різних причин не можуть пройти обстеження у поліклініці чи найближчій лікарні.

Сучасний пересувний рентгенкабінет Центр легеневого здоров’я придбав наприкінці минулого року за кошти обласного бюджету. І віднедавна цей рентгенкабінет на колесах їздить по віддалених селах Львівщини і обстежує його мешканців. За день у пересувному рентгенкабінеті можуть обстежити до 100 людей.

Апарат, кажуть у Центрі, під'єднаний до загальної мережі закладу, тож зроблений за сотні кілометрів знімок вже за мить можуть оглянути і описати рентгенологи у Центрі. Крім того, він оснащений акумулятором, який забезпечує його роботу в автономному режимі, незалежно від ситуації з електроенергією чи напругою в енергомережі.

Зручність обстежень безпосередньо на місці вже відчули пацієнти психоневрологічних диспансерів Львівщини і мешканці деяких сіл Самбірського і Львівського районів.

Оскільки пересувний рентгенкабінет лише розпочав працювати, то ще не має сталого графіка його роботи. Як повідомили ZAXID.NET у Центрі, наразі машина виїжджає за зверненням місцевих громад. На найближчий місяць графік роботи рентгенмобіля розписаний на щодень.

Аби дізнатися, коли саме пересувний рентгенкабінет буде у вашому чи сусідньому населеному пункті, варто стежити за повідомленнями місцевої громади або керівника найближчої до вас амбулаторії сімейної медицини.