Чоловік потрапи в інфекційне відділення лікарні у стані середньої важкості

На Львівщині зафіксували перший у цьому році випадок правця у дорослого. Захворів 32-річний мешканець Дрогобича, який поранив ногу під час будівельних робіт. Чоловік порушив графік вакцинації, останнє щеплення отримав у чотири роки та потрапив до лікарні у стані середньої важкості, повідомила ZAXID.NET лікарка із загальної гігієни Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Галина Бойківська.

За словами лікарки, чоловік поранившись, не відразу звернувся по медичну допомогу, сподівався, що рана загоїться сама. До лікарів звернувся лише тоді, коли його стан погіршився. Хворому було введено протиправцевий імуноглобулін. Що швидше людина отримає медичну допомогу, то легше перебігає захворювання.

Пацієнт близько трьох тижнів провів у лікарні і наприкінці червня його виписали додому, де він продовжує амбулаторне лікування.

«Це перший випадок правця на Львівщині цього року. Торік в області також був один випадок цього захворювання, на щастя, несмертельний», – каже Галина Бойківська.

За словами лікарів, найпростіший метод вберегтися від цієї важкої недуги – вакцинація. Дітям слід отримати щеплення у віці 2, 4, 6 і 18 місяців. У віці 6 і 16 років необхідна ревакцинація. Дорослим потрібно поновлювати щеплення від правця кожні 10 років.

При травмі медики радять відразу звернутися до лікаря за екстреною профілактикою. Перші симптоми: біль і посмикування м'язів, важко відкрити широко рот, дивна (сардонічна) посмішка, сильні судоми. Летальність при цьому захворюванні становить до 40%. Тож не варто випробовувати долю.

Нагадаємо, правець – це гостре інфекційне захворювання, що вражає нервову систему і проявляється сильними судомами. У важких випадках хворий вигинається дугою, спираючись на п’ятки і потилицю. Якщо негайно не розпочати лікування, пацієнт може і померти. Правець може спричиняти важкі ускладнення – асфіксію(зупинка дихання) та зупинку серця.

Інфікуватися правцем можна при потраплянні бруду в рану або поріз, внаслідок укусів тварин чи травмування гострими предметами, уламками деревини, бо спори бактерій живуть у грунті і кишковому тракті тварин. Від людини до людини це захворювання не передається.