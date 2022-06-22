Збудник ботулізму найчастіше є у продуктах домашнього приготування

До реанімації Львівської обласної інфекційної лікарні із діагнозом ботулізм потрапив 66-річний чоловік у важкому стані. Це вже другий випадок виявлення ботулізму у червні – днями на лікування до інфекційної лікарні привезли 40-річну жінку. Захворювання пов’язані з вживанням м’ясних консервів домашнього приготування (тушонка, паштет), а також риби невідомого походження, повідомив ZAXID.NET головний спеціаліст управління Держсанепідслужби у Львівській області Мирослав Гушул.

66-річний львів’янин споживав м’ясну тушонку домашнього приготування і невдовзі йому стало дуже погано. 9 червня «швидка» привезла чоловіка до Львівської обласної інфекційної лікарні. Він досі у реанімації.

«Чоловік потрапив до нас у вкрай важкому стані. Він не міг самостійно їсти, говорити тощо. Він у реанімації вже майже два тижні, але у нього вже є позитивна динаміка. Пацієнт почав самостійно їсти. Можливо наприкінці цього тижня його переведуть у відділення для подальшого лікування», – повідомив ZAXID.NET лікар відділення інтенсивної терапії інфекційної лікарні Володимир Красильников.

19 червня до інфекційної лікарні у стані середньої важкості потрапила і 40-річна жителька львівської ОТГ. Вона вживала рибу солену шматочками, яку вона придбала у супермаркеті, і ковбасу копчену рублену, яку придбала у сільському магазині. Де містився збудник ботулізму, наразі ще не встановлено.

Пацієнтам ввели протиботулінічну сироватку.

Загалом цього року на Львівщині, за словами Мирослава Гушула, зафіксовано вже чотири випадки ботулізму, один з яких – летальний.

У квітні померла 46-річна мешканка Червоноградського району, яка на дачі вживала м’ясну консерву домашнього приготування. Консерва не мала ні неприємного запаху, ні зміненого вигляду, й на смак не викликала жодних підозр. На жаль, врятувати жінку лікарям не вдалося.

У квітні цього року до лікарні з ботулізмом потрапила і 29-річна мешканка Львова, яка споживала рибу «Салака» холодного копчення, придбану у магазині. жінка назвала адресу магазину, в якому придбала продукт.

«На час перевірки даної партії риби у магазині вже не було, працівники Держсанепедемслужби відібрали на аналіз зразки риби іншої партії, але збудника ботулізму не виявили. За документами такої риби у магазині не отримували. Тобто, продукт був невідомого походження. Ми скерували відповідного листа начальнику ГУ Національної поліції щодо встановлення походження цієї потенційно небезпечної продукції», – каже Мирослав Гушул.

Нагадаємо, що ботулізм – це гостра токсикоінфекція, викликана паличкою Clostridium botulinum і її токсином, що міститься в неправильно приготовлених і збережених консервах.

Основною причиною захворювання на ботулізм є продукти домашнього приготування: овочеві, грибні, м’ясні, рибні консерви, сирокопчені окости, солена, в’ялена та вуджена риба.

Симптоми, які найчастіші виникають при ботулізмі: