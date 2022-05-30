У селі на Тернопільщині подружжя потрапило у лікарню з ботулізмом після вживання домашнього м'ясного паштету. 62-річну жінку госпіталізували на третій день хвороби у важкому стані, вона померла. У її 66-річного чоловіка діагностували легший перебіг хвороби, наразі він перебуває у лікарні в задовільному стані.

Про випадок ZAXID.NET розповів заступник гендиректора Тернопільського центру контролю хвороб Юрій Дементьєв. За його словами, мешканка села Джурин Чортківського району разом зі своїм чоловіком 20 травня споживала домашній м'ясний паштет. Вже наступного дня, 21 травня, вона відчула перші симптоми недуги. Втім, за медичною допомогою жінка звернулась лишена третій день, 23 травня. Її госпіталізували у Чортківську районну лікарню в важкому стані.

«Вона пізно звернулась, через три дні. Мабуть, концентрація ботулотоксинів була настільки серйозна, що хвороба зразу почала протікати у дуже важкій формі», – зазначив він.

Через два дні, 25 травня, до лікарні потрапив і чоловік пацієнтки. Він також вживав м'ясний паштет, але у нього хвороба розвивалась не настільки стрімко.

«В нього лише 22 травня з'явились перші симптоми, а 25 його госпіталізували у середньому стані важкості. Йому також вводили сироватку від ботулізму, він нормально почувається», – зазначив Юрій Дементьєв.

У центрі контролю та профілактики хвороб закликають дотримуватись таких правил під час домашньої консервації продуктів:

ретельно мийте руки перед і під час процедури консервування;

використовуйте чисті та стерилізовані банки без пошкоджень;

кожного разу перед використанням мийте банки у гарячій воді з мийним засобом, ретельно протирайте їх;

використовуйте чисті та стерилізовані кришки без пошкоджень;

обирайте свіжі, непошкоджені продукти без ознак гниття, ретельно промийте їх у безпечній воді.

Додамо, що причиною ботулізму найчастіше стають продукти домашнього консервування м’яса, риби, рідше овочів та грибів. Навіть консерви, у яких усе гаразд із терміном придатності, виглядом і смаком, можуть бути зараженими: ботулізм не можна визначити за кольором або смаком, мікроорганізм, який спричиняє хворобу, не псує продукти.