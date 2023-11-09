Усі троє їли приварене солоне свиняче м’ясо домашнього приготування

На Рівненщині госпіталізували трьох працівників з однієї будівельної бригади, які захворіли на ботулізм. Встановлено, що всі вони їли приварене солоне свиняче м’ясо домашнього приготування. Наразі хворі перебувають на лікуванні.

Про випадок повідомив директор центру контролю та профілактики хвороб Роман Сафонов. За його словами, за останні десять років це другий випадок масового захворювання на ботулізм.

«Бригада будівельників з шести осіб з Рокитного, перебуваючи на будівельних роботах у Києві, після роботи добре повечеряла привареним солоним свинячим м’ясом з прошарком сала. Це недоварене м’ясо, добре просолене і покладене у банку, домашнього приготування, без термічної обробки. З шести троє захворіли на ботулізм», – повідомив Роман Сафонов.

За меддопомогою хворі звернулись не одразуу. Вже коли їхній стан погіршився, вони були змушені повертатись на Рівненщину. Перший пацієнт звернувся на сьомий день після появи перших симптомів, а двоє інших – аж на 11 день. Усі скаржились на блювання, пронос, а також на характерні для ботулізму симптоми: двоїння в очах, порушення зору та утруднене ковтання.

Усі хворі перебувають на лікуванні у стаціонарі лікарні. Їм ввели сироватку проти ботулізму. Наразі їхній стан стабільний.

Додамо, що ботулізм – це небезпечне і в багатьох випадках смертельне токсико-інфекційне захворювання, яке виникає при вживанні продуктів, заражених мікробом групи клостридій. Найчастіше цей мікроб можна виявити в консервованих фруктах, овочах, грибах, в соленій і копченій рибі домашнього приготування, шинці. Потенційно небезпечними є усі консервовані продукти, які були погано вимиті чи термічно оброблені.