Паразит оселився під шкірою, через що утворилась невелика пухлинка

Мешканка Рівного самостійно витягнула з-під шкіри на нозі 8,5-сантиметрового гельмінта. Цьогоріч це вже другий випадок підшкірного дирофіляріозу на Рівненщині. Перший фіксували в травні цього року на Сарненщині: тоді хірурги під час операції на апендициті випадково виявили у пацієнтки підшкірного гельмінта.

Як повідомила у коментарі ZAXID.NET ентомологиня Рівненського центру контролю та профілактики хвороб Руслана Драб, цього разу в пацієнтки не було типових симптомів дирофіляріозу: свербіння, печії та відчуття повзання паразита під шкірою.

У березні жінка помітила на лівій гомілці невелике пухлиноподібне почервоніння та звернулась з цього приводу до лікарів. Однак, через відсутність симптомів у неї не запідозрили дирофіляріоз. Протягом декількох місяців пухлина залишалась на місці. І у вересні цього року, під час приймання ванни, жінка натиснула на пухлинку і витягнула з неї 8,5-сантиметрового підшкірного гельмінта.

Пацієнтка звернулась до лікарів, наразі її стан здоров'я задовільний. «У кожному подібному випадку проводиться епідрозслідування: спостереження за станом хворої, зокрема, лікарям необхідно допомогти їй врегулювати психологічний стан. Також в кожному середовищі ми відловлюємо комарів і перевіряємо на навність мікрофілярій [личинка паразита]. В цьому випадку мікрофілярій в комарах не знайшли», – зазначила Руслана Драб.

Це вже другий випадок дирофіляріозу в області протягом 2023 року. Захворювання фіксують з 2005 року. Наразі йдеться лише про підшкірний дирофіляріоз: поки не було жодного випадку, коли паразити вражали б внутрішні органи. Також спеціалісти відзначають, що випадки хвороби доволі поодинокі.

Раніше переносниками паразитів вважали лише комарів. Однак наразі, за словами Руслани Драб, встановлено, що поширювати хворобу можуть також інші кровосисні комахи: блохи, кліщі чи ґедзі.

«Профілактикою дирофіляріозу є своєчасне виявлення його у домашніх тварин та їх лікування, а також дегельмінтизація серед волоцюжних та диких представників фауни. Також не варто забувати про захист від укусів комах. Для цього слід подбати про облаштування своїх домівок протимоскітними сітками, електрофумігаторами, а також не забувати про використання репелентів при перебуванні на відкритому повітрі», – додають у центрі контролю хвороб.