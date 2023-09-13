Захворіти на лептоспіроз можна під час купання в заражених водоймах

На Хмельниччині у 8-річної дівчинки діагностували лептоспіроз. Спершу дитина перебувала в реанімації, але невдовзі після лікування її стан покращився.

Як повідомила медична директорка інфекційної лікарні Нінель Марцонь «Суспільному», дівчинку доправили до лікарні минулого тижня. За її словами, діагноз пацієнтки був підтверджений лабораторно. Попередньо встановлено, що дитина інфікувалась, купаючись в ставку.

«Дівчинка поступила до лікарні на другу добу захворювання із скаргами на лихоманку, нудоту, блювоту, болі в животі та нижніх кінцівках. В перші дні дитина перебувала у реанімаційному відділенні. Наразі її стан покращився», – повідомила Нінель Марцонь.

Крім дівчинки, у інфекційній лікарні наразі лептоспіроз підтверджено ще у трьох пацієнтів. За словами лікарки, захворюваність на цю недугу суттєво зроста, оскільки за попередні вісім місяців у лікарні перебували лише дев'ять пацієнтів з лептоспірозом, а вже за вересень у медзакладі прийняли чотирьох недужих.

Зазначимо, що лептоспіроз – це гостре інфекційне захворювання, що вражає м'язи, печінку і нирки та супроводжується хвилеподібною гарячкою. При відсутності вчасного звернення за медичною допомогою призводить до смерті.

Захворіти на лептоспіроз можна під час купання в заражених водоймах, на риболовлі, на зволожених і заболочених територіях, а також при догляді за хворими й інфікованими тваринами. Бактерія, що спричиняє лептоспіроз у людей, потрапляє у воду із сечею інфікованих тварин, найчастіше гризунів. У тіло людини бактерія лептоспірозу потрапляє через тріщини, порізи чи рани на шкірі, а також слизові оболонки. Людина може захворіти в період від двох днів до чотирьох тижнів після інфікування.