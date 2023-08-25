У польському місті Ряшів зафіксували спалах легіонельозу. Перші повідомлення про хворих почали з'являтись 17 серпня, станом на 25 серпня відомо про 76 хворих і сімох померлих. Про це повідомляє Onet.

Після зростання кількості інфікованих міська влада Ряшева створила кризову групу та вживає профілактичних заходів. У місті тимчасово закрили всі фонтани, водяні завіси та питні фонтанчики, оскільки переважно осередком розмноження бактерій є вода. Представник Університетської клінічної лікарні Анджей Срок закликав мешканців регіону зберігати спокій. За його словами, інфекція не є небезпечною для людей, у яких відсутні інші тяжкі захворювання.

Наразі Агенція внутрішньої безпеки (ABW) розслідує причини епідемії в Ряшеві . Це пояснюється тим, що легіонельоз з’явився у стратегічно важливому регіоні Польщі в умовах війни в Україні. На Підкарпатті розташована головна польська логістична база військової техніки для України, а також важливий центр допомоги біженцям. Агенти ABW вивчають різні версії появи легіонелли у регіоні, у тому числі й диверсію, тобто навмисне зараження мережі водопостачання на Підкарпатті.

Станом на п'ятницю, 25 серпня, від легіонелли померли семеро людей: четверо чоловіків і три жінки. Легіонельоз підтверджено у 76 пацієнтів, які потрапили до лікарень.

Легіонельоз з’явився у стратегічно важливому регіоні Польщі, який межує з Україною

Легіонельоз – гостре сапронозне інфекційне захворювання, яке спричинює переважно бактерія Legionella pneumophila, рідше інші легіонели. Характеризується ураженням дихальної системи, перебігає у двох клінічних формах – «хвороба легіонерів» та гарячка Понтіак.

Для того, щоб відбулося інфікування, необхідно вдихнути воду у вигляді дрібнодисперсного аерозолю, що містить дану патогенну бактерію. У медицині не зареєстровані випадки передачі легіонельозу від людини до людини, зараження можливе лише при контакті з водою, що містить Legionella pneumophillia.

Бактерія Legionella pneumophila, яка викликає легіонельоз

Інкубаційний період триває від 2 до 10 днів. Після цього періоду з’являються такі симптоми, як м’язовий та головний біль, лихоманка та симптоми пневмонії.Найчастіше за все, від легіонельозу помирають похилі люди, або люди з хронічними хворобами, особливо тими, що знижують імунітет.

При терапії легкого та середньо-тяжкого перебігу легіонельозу застосовують азитроміцин, доксициклін, ципрофлоксацин, або кларитроміцин. У разі ускладнення легіонельозу ГНН показано проведення гемодіалізу. Вакцина від інфекції наразі знаходиться у стадії розробки.