Вірус Оз передається через укус кліща

В Японії 70-річна жінка померла після зараження вірусом Оз, що передається кліщами. Це перший у світі випадок смерті від цього вірусу. Про це повідомляє японський портал Nippon.

Вірус Оз був виявлений у країні у 2018 році, досі не було жодного підтвердження інфікування ним людини. За даними уряду префектури Ібаракіта, жінка звернулася до медичного закладу влітку 2022 року після того, як у неї з’явилися лихоманка та втома.

У пацієнтки діагностували пневмонію, її стан погіршився, після чого на її правому стегні знайшли кліща. Пацієнтка померла від міокардиту, [запалення серцевого м’яза] через 26 днів після госпіталізації.

За даними Національного інституту інфекційних хвороб у Токіо, вакцини проти вірусу Оз, який не був знайдений за межами Японії, не існує. В інституті заявили, що зараження вірусом не обов’язково є смертельним, але необхідно провести додаткові дослідження щодо його симптомів і небезпеки.

Вперше вірус був виявлений у 2018 році у кліща Amblyomma testudinarium, знайденого в західній префектурі Ехіме. Згідно з даними інституту, вірус Оз передається через укус кліща, зокрема цей вид існує на значній території Японії. Антитіла були виявлені у диких мавп, кабанів і оленів у різних районах країни.