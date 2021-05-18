У травні - пік активності кліщів, тож вони можуть присмоктатися до тіла будь-де на природі

Як тільки настала тепла, сонячна погода багатьох людей уже не втримати вдома. Після роботи, у вихідні вони поспішають у парки, на галявини, в ліс або ж на дачі чи присадибні ділянки. Куди завгодно, але на природу, подалі від коронавірусу.

Та, на жаль, небезпека чатує на нас і на природі, правда дещо інша – кліщі, через укуси яких можуть передаватися інфекційні захворювання, найчастіше хвороба Лайма. Як повідомила ZAXID.NET заступниця директора Львівського обласного лабораторного центру Марія Озірковська, на Львівщині за чотири місяці 2021 року зафіксовано 12 випадків хвороби Лайма (бореліоз), а загалом до медиків через укуси кліщів вже звернулося майже 60 мешканців Львова і області. І це при тому, що погода у ці місяці не сприяла активному відпочинку на природі.

Серед хворих, у яких цього року діагностували хворобу Лайма – п’ятеро львів' ян, двоє мешканців Золочівського і ще двоє – Дрогобицького районів, мешканець Городоцького району і двоє працівників Львівської залізниці.

У травні з приходом тепла кліщі особливо активізувалися і на цей місяць припадає пік їхньої активності. Повертаючись з прогулянок чи відпочинку на природі, дач, присадибних ділянок люди все частіше виявляють на тілі «непроханих гостей».

ZAXID.NET розпитав інфекціоністку, завідувачку ІІ відділення Львівської обласної інфекційної лікарні , к.м.н Віру Гнатюк, як звести до мінімуму ризик підхопити хворобу Лайма, як швидко від моменту присмоктування слід зняти кліща, аби він не встиг інфікувати людину, які аналізи і коли треба здати, аби переконатися, що людина не інфікована тощо.

П’ять порад, які допоможуть розминутися з кліщами

У нашій місцевості через укуси кліщів люди найчастіше хворіють на хворобу Лайма – інфекційне захворювання, яке має гострий перебіг з тенденцією до хронізації без своєчасної та адекватної терапії в гострому періоді хвороби.

Першим проявом хвороби, що з’являється через 3-32 дні після укусу кліща, за словами віри Гнатюк, є червона пляма на місці присмоктування, що поступово відцентрово збільшується. При відсутності терапії на цій стадії хвороби через кілька місяців і навіть років у 60% пацієнтів уражаються суглоби, у 15% – нервова система, у 8% – серце.

Як уникнути небажаної зустрічі з кліщами? Ось п’ять порад від лікаря-інфекціоніста:

1. Якщо плануєте виїзд на природу, заздалегідь подбайте про відповідний одяг. Він повинен максимально закривати тіло: сорочку чи блузку краще одягнути на довгий рукав, штани заправити у шкарпетки. Взуття краще взяти закрите. Хустина чи капелюх також зайвими не будуть. Одяг краще обирати світлого кольору, бо на ньому ви швидше помітите кліща.

2. На відкриті частини тіла нанесіть репелент (продаються у торгових мережах), який відлякує кліщів.

3. Для відпочинку обирайте сонячне місце на відкритих галявинах, подалі від кущів і високої трави.

4. Якщо прогулюєтеся парком чи лісом, то йдіть посередині стежки, подалі від кущів.

5. Під час і після повернення з відпочинку, уважно огляньте себе і близьких, бо відчути укус кліща складно. Одяг, у якому були на природі, краще зняти у коридорі, випрати і випрасувати, бо витрушування не завжди допоможе позбутися кліща. Якщо на прогулянці з вами був собака, то огляньте і його.

Що робити, коли кліщ таки присмоктався?

Передусім, не панікувати. Не всі кліщі є заразними, хоч кожного слід розглядати як такого, що може інфікувати.

Якщо швидко і правильно зняти кліща, то ризик підхопити хворобу Лайма суттєво мінімізується. Коли кліщ на тілі був менше доби (а він може триматися до 12 діб), то ймовірність інфікування доволі мала, проте після третьої доби наближається до 100%.

«Якщо виявили на тілі кліща, найкраще під’їхати в найближчий медичний заклад, щоб там правильно його зняли. Але не відкладати візит на завтра, а їхати відразу, як тільки виявили непроханого гостя, бо час присмоктування кліща впливає на ймовірність розвитку захворювання. Що менше кліщ буде на тілі, то менший ризик захворіти на хворобу Лайма», – каже Віра Гнатюк.

Якщо медпункту поблизу нема, то спробуйте витягнути кліща самі. Обгорніть пальці бинтом чи марлевою серветкою і спробуйте викрутити його. Робіть це поволі, щоб витягнути всього кліща, а не його частину. Рану обробіть антисептиком, а руки добре помийте з милом.

Повідомте про цей випадок сімейного лікаря і впродовж трьох тижнів спостерігайте за станом здоров’я і місцем укусу. Якщо на місці укусу з’явилася еритема (червона пляма у вигляді кілець), а вона виникає у 50-60% випадків, значить, кліщ попався інфікований. Еритема зазвичай гаряча на дотик, болюча, часто супроводжується свербінням, форма її округла або овальна, рідше – неправильна.

Але і у цьому випадку панікувати не варто, хоч треба негайно йти до сімейного лікаря чи інфекціоніста. Хвороба Лайма добре піддається лікуванню антибіотиками. Головне, не задавнити хворобу.

Які аналізи і коли здати, щоб дізнатися є хвороба Лайма чи ні?

Якщо вкусив кліщ, то щоб дізнатися, інфікував він вас чи ні, можна здати кров на антитіла до бореліозу. Але інфекціоністка каже, що не варто бігти здавати аналізи вже наступного дня, вони ще нічого не покажуть, бо ще не встигнуть виробитися антитіла.

«Треба звернутися до сімейного лікаря чи лікаря-інфекціоніста і він скаже, які саме обстеження (вони називаються серологічні) треба зробити і в яких термінах. Від моменту присмоктування кліща до часу здачі аналізів має пройти, як мінімум, два тижні, раніше здавати аналізи не варто», – каже Віра Гнатюк.

Є ще альтернативний варіант – здати на аналіз кліща. Його можна здати того ж дня чи наступного, але він має бути цілий і живий. Після того, як його витягнула з тіла, кліща слід покласти у чисту суху банку і зав’язати марлею, щоб був доступ повітря.

«Це оптимальний варіант. Якщо у кліща нема борелій, то відпадає питання подальшого обстеження», – каже лікарка-інфекціоністка.

Аналіз крові на антитіла до борелій роблять як у державних, так і приватних лабораторіях. Вартість такого дослідження – плюс-мінус 200 грн.

А ось аналіз кліща у приватних лабораторіях не роблять. Їх роблять у лабораторії Львівського обласного лабораторного центру на вул. Круп’ярській, 27 і лабораторії Львівського національного медуніверситету імені Данила Галицького на вул. Зеленій, 12. Результат буде відомий цього чи наступного дня.