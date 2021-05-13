Львів’ян просять не відвідувати парки через обробку від кліщів
Обробку парків почнуть із понеділка, 17 травня
Із наступного тижня у львівських парках проведуть акарацидну обробку від кліщів. Мешканців міста просять не відвідувати парки впродовж 72 годин після обробки.
Парки почнуть обробляти з понеділка, 17 травня. Як повідомили у прес-службі Львівської міськради, препарат, яким оброблятимуть львівські зелені зони, впливає виключно на паразитів і не є шкідливим для людей та тварин. Однак мешканців просять утриматись від відвідування парків упродовж 72 годин, особливо з тваринами.
Графік акарицидної обробки парків у Львові:
17 травня
- «Кортумова гора»;
- «700 річчя Львова»;
- «Замарстинівський»;
- парк імені Івана Франка;
- «Під Голоском».
18 травня
- парк імені Папи Римського Івана-Павла ІІ;
- «Високий замок»;
- «Снопківський»;
- «Залізна Вода»;
- «Архангела Михаїла на вул. Стрийській».
19 травня
- зелена Зона «Майорівка»;
- лісопарк «Погулянка»;
- «Личаківський» (включно з Пагорбом Слави).
20 травня
- «Піскові озера»;
- «Горіховий Гай»;
- «Скнилівський»;
- «Левандівський»;
- «Бондарівка».
21 травня
- парк імені Івана Виговського;
- «Левандівське озеро»;
- лісопарк «Білогорща»;
- «На вул. Роксоляни»;
- «Кольонія».
Зазначимо, що міські парки у Львові обробляють препаратом «Ципертрин» за теплої і сухої погоди
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