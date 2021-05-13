Із наступного тижня у львівських парках проведуть акарацидну обробку від кліщів. Мешканців міста просять не відвідувати парки впродовж 72 годин після обробки.

Парки почнуть обробляти з понеділка, 17 травня. Як повідомили у прес-службі Львівської міськради, препарат, яким оброблятимуть львівські зелені зони, впливає виключно на паразитів і не є шкідливим для людей та тварин. Однак мешканців просять утриматись від відвідування парків упродовж 72 годин, особливо з тваринами.

Графік акарицидної обробки парків у Львові:

17 травня

«Кортумова гора»;

«700 річчя Львова»;

«Замарстинівський»;

парк імені Івана Франка;

«Під Голоском».

18 травня

парк імені Папи Римського Івана-Павла ІІ;

«Високий замок»;

«Снопківський»;

«Залізна Вода»;

«Архангела Михаїла на вул. Стрийській».

19 травня

зелена Зона «Майорівка»;

лісопарк «Погулянка»;

«Личаківський» (включно з Пагорбом Слави).

20 травня

«Піскові озера»;

«Горіховий Гай»;

«Скнилівський»;

«Левандівський»;

«Бондарівка».

21 травня

парк імені Івана Виговського;

«Левандівське озеро»;

лісопарк «Білогорща»;

«На вул. Роксоляни»;

«Кольонія».

Зазначимо, що міські парки у Львові обробляють препаратом «Ципертрин» за теплої і сухої погоди