Не дивлячись на те, що надворі доволі холодно, кліщі значно активізувалися

Хоч надворі ще доволі холодно, але у парках, лісах, дачах, присадибних ділянках значно активізувалися кліщі. Цього року до медиків через укуси кліщів звернулося вже 40 мешканців області. У першому кварталі 2021 року хворобу Лайма (бореліоз) діагностували вже в 11 осіб, повідомила у Facebook головна санітарна лікарка Львівщини Наталія Тімко-Іванченко.

За її словами, підступність кліщів у тому, що вони присмоктуються до тіла людини непомітно і безболісно, тому їх виявляють, здебільшого, лише на наступний день після присмоктування, а то й пізніше. На квітень-травень зазвичай припадає пік активності кліщів, тому слід бути обережними.

«У 2020 році на Львівщині зареєстровано 169 випадків хвороби Лайма (бореліозу) проти 241 випадку у 2019 році. У першому кварталі 2021 року хвороба Лайма вже діагностована у 11 осіб проти 18 за аналогічний період минулого року», – повідомила Наталія Тімко-Іванченко.

Хвороба Лайма – це інфекційне захворювання, яке може мати хронічний або гострий перебіг і уражати серце, суглоби, нервову систему і шкірні покриви.

Ризик зараження на хворобу Лайма, як кажуть лікарі, залежить від тривалості присмоктування. Якщо кліщ був на тілі менше ніж добу, ймовірність інфікування доволі мала, проте після третьої доби наближається до 100%.

Як вберегтися від укусів кліщів?

Збираючись на природу чи дачу, працюючи у саду чи присадибній ділянці, слід дотримуватися простих правил, аби не дозволити кліщам примоктатися до тіла:

- для відпочинку на природі одягайте світлий одяг, який закриває відкриті ділянки тіла і обов'язково оглядайте один одного після відпочинку, аби переконатися, що кліщі не присмокталися до тіла;

- на відкриті частини тіла нанесіть репелент (продаються у торгових мережах), який відлякує кліщів;

- відпочивайте на сонячних, відкритих галявинах, а не біля кущів, ходіть посередині стежки;

- якщо кліщ таки присмоктався, не панікуйте. Вашу безпеку гарантує грамотне видалення кліща. Краще зробити це у кабінеті медичного закладу;

- про укус повідомте сімейного лікаря і виконуйте його рекомендації;

- щоб попередити розмноження іксодових кліщів на присадибних ділянках, у садах, треба знищувати сухе листя та травостій, регулярно викошувати трав`янисту рослинність.