На Рівненщині хірурги під час операції на апендициті випадково виявили у пацієнтки підшкірного гельмінта. 12-сантиметрового паразита видалили, наразі жінка почувається задовільно.

Про випадок, який стався у Сарненській центральній районній лікарні, повідомила прес-служба Рівненського обласного центру контролю хвороб у середу, 24 травня.

«При оперативному втручанні з приводу флегмонозного апендициту у пацієнтки під шкірою виявили ще й бонус – 12-сантиметрову самичку нематоди Dirofilaria repens, про яку хвора навіть й не підозрювала. Цю істоту разом з наявною проблемою пацієнтки медики успішно усунули», – йдеться у повідомленні.

Наразі пацієнтка почувається задовільно, в осередку спеціалісти провели епідеміологічне розслідування. Додамо, що випадки дирофіляріозу фіксуються на Рівненщині з 2005 року, і з того часу це вже 46 такий випадок.

Дирофіляріоз передається через укуси інфікованих комарів. Інкубаційний період після укусу комара до появи дорослого паразиту під шкірою чи слизовими оболонками тіла людини триває від одного місяця до двох років. Захворювання проявляється безболісною чи болючою пухлиною, інколи з відчуттям печіння, свербежу. Характерним симптомом також є міграція паразита. Захиститись від занесення у організм паразита можна лише уникнувши укусів комарів.