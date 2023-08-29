Імовірно, чоловіка вкусила гадюка звичайна, що проживає на території Рівненської області

На Рівненщині госпіталізували 38-річного чоловіка, якого вкусила гадюка. За словами дружини потерпілого, її чоловік дражнив змію, через що плазун його вкусив. Постраждалого доправили до обласної лікарні.

Як повідомила прес-служба Рівненського обласного центру екстреної медичної допомоги, повідомлення до медиків надійшло близько 15:00 у понеділок, 28 серпня. На лінію «103» звернулась мешканка села Садове Рівненського району, яка розповіла, що її чоловік «дражнив гадюку і тому його вкусила за руку».

«Бригада «екстренки» оглянула 38-річного пацієнта. Він скаржився на біль та набряк в місці укусу (верхня третина передпліччя). Медики негайно надали необхідну допомогу відповідно до протоколу. Стан чоловіка покращився», – йдеться у повідомленні.

Для надання комплексної медичної допомоги чоловіка госпіталізували до Рівненської обласної клінічної лікарні.

Нагадаємо, при укусі змії спеціалісти рекомендують обмежити фізичну активність, аби стримати поширення отрути, пити багато води, звільнити місце укусу від усіх предметів (щільного одягу, прикрас, взуття тощо), накрити ранку сухою чистою пов'язкою. Ні в якому разі не можна припалювати рану, відсмоктувати з неї отруту чи застосовувати джгут. Також необхідно терміново звернутись за медичною допомогою.