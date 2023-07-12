На Рівненщині госпіталізували 62-річного чоловіка, якого вкусила гадюка. Інцидент стався у лісі неподалік селища Томашгород, куди чоловік пішов збирати ягоди.

Як повідомила прес-служба Рівненського центру екстреної медичної допомоги, інцидент стався зранку в вівторок, 11 липня. До медиків зателефонувала жінка, яка повідомила, що її чоловіка за палець лівої руки вкусила гадюка. Це сталось у лісі біля селища Томашгород Сарненського району.

«О 10:43 до пацієнта виїхала лікарська бригада Рокитнівської підстанції. В 11:03 медики вже оглядали 62-річного чоловіка, він був у стані анафілактичного шоку. Бригада «екстренки» негайно розпочала надавати необхідну медичну допомогу», – йдеться у повідомленні.

Чоловіка доправили до Рокитнівської лікарні. Як повідомив у коментарі ZAXID.NET анестезіолог Рокитнівської лікарні Петро Тимощук, чоловіка госпіталізували у стані середньої важкості. У нього була нудота, блювота, запамороження, знизився тиск.

Наразі пацієнт перебуває у реанімаційному відділенні, але стан його вже стабілізувався, тож незабаром, якщо динаміка далі буде позитивною, його переведуть у іншу відділення. Орієнтовно, за словами Петра Тимощука, чоловік лікуватиметься на стаціонарі протягом семи-десяти днів.

Рятувальники закликають збирачів ягід чи грибів бути обережними при походах у ліс та обов'язково вдягати одяг зі щільної тканини. Також потрібно взути надійне взуття, надягнути широкі штани і заправити їх у черевики так, щоб утворився напуск зверху. Якщо змія буде кусати, то вона прокусить тканину штанів, а не шкіру. Шукаючи ягоди, необхідно спочатку палицею розсунути зарослі, обстежити ущелени, камінці, щоб ненароком не потурбувати змію.