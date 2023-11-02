Хворий вживав приварене солоне свиняче м’ясо герметично закрите в банці

На Рівненщині госпіталізували 42-річного чоловіка, який захворів на ботулізм після вживання домашньої тушкованки. Наразі пацієнт перебуває у стані середньої важкості.

Як повідомила прес-служба Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб, захворів 42-річний мешканець селища Рокитне Сарненського району. Він розповів, що їв приварене солоне свиняче м’ясо герметично закрите в банці.

«Госпіталізований з домінуючими симптомами: кишковий розлад, діарея, порушення зору, двоїння в очах, утруднене ковтання їжі. Перебіг хвороби – середньої важкості. Наразі проводяться першочергові протиепідемічні заходи», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що це четвертий випадок ботулізму в Рівненській області, зафіксований в 2023 році. Як повідомляв ZAXID.NET, один з них зареєстрували у червні, коли після вживання сирої риби занедужав 35-річний рибалка.

Додамо, що ботулізм – це небезпечне і в багатьох випадках смертельне токсико-інфекційне захворювання, яке виникає при вживанні продуктів, заражених мікробом групи клостридій. Найчастіше цей мікроб можна виявити в консервованих фруктах, овочах, грибах, в соленій і копченій рибі домашнього приготування, шинці. Потенційно небезпечними є усі консервовані продукти, які були погано вимиті чи термічно оброблені.