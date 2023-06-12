Мешканця Рівненщини госпіталізували з ботулізмом після вживання сирої річкової риби. Це перший у цьому році випадок ботулізму на Рівненщині.

Як повідомила у коментарі ZAXID.NET завідувачка відділення епідемологічного нагляду Рівненського центру контролю хвороб Юлія Терентьєва, пацієнту 35 років, він мешканець Малолюбашанської громади.

За її словами, чоловік вже давно захоплюється риболовлею. 5 червня, під час філірування риби перед зав'яленням, він з'їв невелику кількість сирого продукту. Наступного дня він звернувся до амбулаторії зі скаргами на слабкість, головний біль, зниження тиску та проблеми з зором. Вже пізніше у нього з'явився ще один характерний для ботулізму симптом – проблеми при ковтанні.

Чоловіка госпіталізували у стані середньої важкості. Станом на 12 червня чоловік продовжує перебувати у медзакладі на лікуванні. Після введення протиботулінічної сироватки його стан значно покращився.

Ботулізм – це тяжке харчове отруєння, зумовлене споживанням продуктів, що містять ботулотоксини. Потенційно інфікованим може бути будь-який продукт, забруднений ґрунтом. Найчастіше – це м’ясні або рибні продукти домашнього консервування, які були погано вимиті, недостатньо термічно оброблені, а також в’ялена, копчена, солена риба.

У Рівненському центрі контролю та профілактики хвороб зазначають, що у випадку появи таких клінічних проявів ботулізму як порушення зору, невиразність мови, ослаблення ковтального рефлексу, відчуття сухості в роті, нудоти, м'язової слабкості, необхідно негайно звернутися за медичною допомогою. Без лікування ботулізм призводить до смерті.