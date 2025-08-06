За інформацією сайту установи, нею керує Микола Микитин

Правоохоронці оголосили підозру у службовій недбалості, зловживанні службовим становищем та підробці документів директору Прикарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України. Посадовцеві загрожує до 6 років ув’язнення.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 6 серпня, упродовж 2020–2022 років директор установи укладав додаткові угоди з приватним підприємством, якими погоджував реалізацію с/г продукції за цінами, суттєво нижчими за ринкові.

«Унаслідок укладання таких угод і постачання продукції за заниженими цінами держустанова втратила майже 22 млн грн. Загалом за цей період було реалізовано сільськогосподарської продукції на суму близько 90 млн грн, тоді як її ринкова вартість перевищувала 111 млн грн», – зазначили правоохоронці.

Окрім цього, підозрюваний умисно вніс неправдиві відомості до актів виконаних робіт та договорів підряду, зазначивши майже на 100 га більшу площу земельних угідь. Внаслідок цього завищено витрати на їх обробіток, чим заподіяно збитки на суму 932 тис. грн.

Посадовцеві оголосили підозри у службовій недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України), зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 ККУ) та службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 КК України). Санкція статей передбачає до 6 років позбавлення волі.

За інформацією сайту Прикарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН України, установою керує Микола Микитин.