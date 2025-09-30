Свого часу у цей сколівський палац на Бойківщині зʼїжджалися затяті мисливці з усієї Європи. Власники маєтку барони Гредлі самі любили полювання і організовували масові лови на звірину з усіма відповідними умовами. Нині будівлею опікується природоохоронна структура – національний природний парк, який має протилежну місію – оберігати живу природу, а також взяв ще один виклик – врятувати аварійний палац-памʼятку.

Адміністрація нацпарку «Сколівські Бескиди» завдяки фінансовій підтримці міжнародних партнерів – Франкфуртського зоологічного товариства – почали покрокові роботи з відновлення і пристосування історичної будівлі палацу Гредлів. Торік вдалося перекрити аварійний дах, а нещодавно фахівці закінчили архітектурні дослідження давньої памʼятки. Вони зʼясували, що перший палац був деревʼяний і стояв на іншому місці, ніж теперішній. Свої висновки дослідники озвучили у Центрі міської історії, а також запропонували варіанти пристосування будівлі до сучасних викликів.

ZAXID.NET розповідає, яку нову місію може отримати палац карпатського містечка Сколе.

Коли збудували палац

Сколівський палац існує з кінця XIX століття і мав численні перебудови, що засвідчують архівні світлини. Першим власником маєтку був барон Евгеніуш Кінскі. Невдовзі він продав його братам Гредлям, які мали численні тартаки у Скольому. Вважається, що палац у Сколе збудували у 1860-х роках. Однак, як стверджує архітектор-реставратор Олег Рибчинський, що досліджував структуру палацу, матеріали і розвиток будівлі від моменту її побудови і дотепер, на карті фон Міга кінця ХVIII століття палацу ще не було. Це був присілок Демня, без ґрунтовної забудови. У північно-східній частині функціонував млин та стояло три хати, а у південній частині діяла гамарня (металоплавильна майстерня). Між старою дугоподібною дорогою та новопроектованою прямою було пʼять домогосподарств. Територія, де сьогодні розташовується палацово-парковий комплекс баронів Гредлів, на карті є вільною від забудови, каже архітектор.

За його фаховими висновками, існуючий палац постав у 1890-х роках. До цього там був менший, ймовірно, деревʼяний палацик.

«Карта Сколе 1877 року показує виділену територію і палац, який стояв ближче до дороги, а не там, де стоїть зараз. Отже можемо говорити, що приблизно десь наприкінці 1860-х років там почав формуватися оцей палацовий комплекс. Але, найімовірніше, перший палац був деревʼяний і його релікти не були інкорпоровані в теперішніх памʼятках», – зазначає науковець.

Архівне фото палацу Гредлів у Скольому до перебудови 1910 року

Натомість на карті початку 1890-х років вже є палац п-подібної форми і парковий комплекс. Його окремі елементи, наприклад офіцина з оранжереєю, фрагментарно збереглись до сьогодні.

Аналіз картографічного матеріалу засвідчує, що перший, імовірно деревʼяний і малогабаритний, палац графа Кінського був збудований наприкінці 1860-х років ближче до дороги. Палацово-парковий комплекс баронів Гредлів починає формуватися наприкінці 1880-х років. Закладається планування доріжок та партерових зон, будується п-подібний перший корпус палацової будівлі, розповідає Олег Рибчинський.

Аналіз конструкції і розміру засвідчує, що праве крило є найстарішим. Ліве крило добудували в 1910-х роках до старої частини палацу. У східному крилі палацу пивниці муровані з камʼяних грубо отесаних блоків пісковика. У західному – цегляні. Гредлі спеціально для зведення палацу побудували поруч цегольню, електровню, щоб забезпечувати електрику.

Сколівський палац 1910-х років (фото з Вікіпедії)

Хронологія етапів будівництва палацу Гредлів (за висновками Олега Рибчинського):

1) Кінець 1860-х років. Перший деревʼяний палац барона Кінскі на іншому місці.

2) 1886 рік – територія палацу переходить у власність Гредлів.

3) Кінець 1880-х, починається будівництво першого корпусу палацу.

4) 1910 – зводять прибудову.

5) Катастрофа Першої світової війни, 1915-й рік. Відбулося тотальне знищення палацу, перекриття між першим і другим поверхом, дах згорів.

6) 1920 рік – відбудова і зміна первісного вигляду палацу.

7) Незначні втручання в 1950 роках, коли там створюється інтернат.

8) На початку XXІ століття також додається кілька конструкції, нове покриття даху і перекриття.

Палац Гредлів у 1930-х (фото зі сторінки Мандрівки старим кордоном)

Що збереглося від оригінального палацу і парку у Сколе

Реставраційна майстерня Karp Restorer провела дослідження палацу, під численними шарами побілок виявила первісні розписи, ліпнину, оригінальні кахлі, столярку і металеві конструкції перил. Фахівці натрапили на замуровані ходи та інші сліди пізніших перебудов. Детальніше про це ZAXID.NET розповідав тут.

Архітекторка Ольга Криворучко розповіла про знахідки на території довкола палацу. За її словами, перед памʼяткою збереглася основна алея, обсаджена липами, що проходила по колу від вʼїзної брами до головного входу в палац. Перед палацом є бетонна чаша колишнього фонтану. Від давнього парку збереглося кілька кулястих кленів, дерева-солітери рідкісних декоративних і спеціально привезених порід, букетна посадка кипарисовика горіхоплідного.

Залишки фонтану перед палацом (фото ZAXID.NET)

На терасах позаду палацу є залишки плодового саду. В аварійному стані є господарська оранжерея, де вирощували городину або квіти. Також позаду палацу колись був ставок з містком, ділянка була поділена на тераси.

Нова місія палацу

Команда фахівців обговорила потреби громади і нацпарку, а також можливості, які може створити велика площа у 2560 м2 будівлі палацу Гредлів. За попередніми висновками потенційні функції палацу можуть бути такими.

Основні функції :

адміністративний офіс та офіс НПП;

еколого-освітній центр;

робітня / бібліотека/ науковий туризм, місце для досліджень і навчання;

резиденції для науковців і спікерів (10 кімнат);

музейно-виставкові простори, сталі, тимчасові і періодичні виставки, постійні експозиції (екологія, історія, природа Карпат).

Доповнюючі функції , які забезпечать додатковий дохід:

подієвий простір для конференцій, семінарів, корпоративних подій, оренда для більших заходів;

ресторан бойківської кухні;

кавʼярня, книгарня;

дитячі простори під відкритим небом;

етнографічний центр / лабораторія культури;

кейтерінг для подій.

Принципи пристосування палацу (графіка Франкфуртського зоотовариства)

Опціональні функції :

візитцентр для туристів Карпат та Сколівської громади, інтеграція з туристичною інфраструктурою регіону;

науково-пізнавальний центр для дітей про екологію, природу, планету; освітні програми та інтерактивні експозиції;

туристичний хаб, прогулянкові маршрути, точка відправлення екскурсій;

простори для молодіжних організацій та інше соціальне партнерство, освітні табори.

Інтенсивність і терміни виконання реставраційних робіт залежатимуть від надходження фінансування. Нині парк шукає додаткові джерела прибутку.