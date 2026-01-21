Франкфуртське зоотовариство надасть 21 грант карпатським громадам
Проєкти реалізують в межах нацпарків трьох областей
Франкфуртське зоологічне товариство надасть 21 мінігрант для карпатських громад, в межах яких розташовані природозаповідні території. Проєкти реалізують в межах нацпарків «Сколівські Бескиди», «Ужанський», «Синевир», «Верховинський», Карпатський НПП та Карпатський біосферний заповідник.
Як повідомили на сайті товариства, до участі в програмі могли подалися представники громад Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей, на території яких розташовані національні природні парки та заповідники Карпатського регіону.
«Грантова програма підтримує ініціативи, спрямовані на збереження біорізноманіття, розвиток екологічної освіти, зменшення забруднення довкілля, підтримку екотуризму, протидію зміні клімату, розвиток бізнесів, дружніх до природи, а також на сталий розвиток місцевих громад», – зазначили на сайті Франкфуртського товариства.
Серед заявників є як органи місцевого самоврядування, так і громадські організації, комунальні установи, освітні заклади, музеї, бібліотеки, приватні підприємці та інші ініціативи, що працюють у громадах на території нацпарків.
Усього на конкурс подали 60 проєктних пропозицій. Серед них обрали 21 найкращу ініціативу, кожна з яких отримає грант від 1000 до 5000 євро.
Список переможців
|№
|Природоохоронна територія
|Назва проєкту
|Територіальна громада
|Заявник / організація
|1
|Карпатський біосферний заповідник
|Облаштування рекреаційної зони відпочинку на полонині Веснарка
|Ясинянська
|ГО «Кваси Наповнюйся»
|2
|КБЗ
|YASINYA – екоазбука Карпат
|Ясинянська
|Ясинянська селищна рада
|3
|КБЗ
|«Буштинський ЕкоШлях: інтерактивна стежка природи, культури та біорізноманіття»
|Буштинська
|Буштинська селищна рада
|4
|КБЗ
|«Гора, що надихає: шлях до печери та екосвідомості»
|Виноградівська
|ГО «Фундація розвитку Закарпаття»
|5
|КБЗ
|Еколабораторія для трьох ліцеїв Дубівської громади
|Дубівська
|Дубівська селищна рада
|6
|КБЗ
|Збереження культурної спадщини України шляхом вдосконалення інтерактивних технологій в музеї гуцульської бриндзі в Рахові
|Рахівська
|ФОП Шкуро Ольга Андріївна
|7
|Карпатський НПП
|Облаштування кінної станції у Ворохті
|Ворохтянська
|Ворохтянська селищна рада
|8
|Карпатський
|Каретний: АероЗатишок
|Ворохтянська
|Ворохтянська селищна рада
|9
|Карпатський
|Підтримка сталого полонинського господарства
|Ворохтянська
|ФОП Саманюк Василь Михайлович
|10
|Карпатський
|Модернізація системи збору ТПВ за допомогою нових контейнерів
|Яремчанська
|КП «Благоустрій» Яремчанської міської ради
|11
|Карпатський
|Система індивідуального збору відходів для захисту природи
|Яремчанська
|СКП «Добробут-М» (Микуличин)
|12
|Верховинський
|Промоція екологічного туризму у Верховинській громаді шляхом створення туристичного маршруту до скелі Писаний Камінь
|Верховинська
|Верховинська районна рада
|13
|Верховинський
|Зелена енергія – здоров’я громади: міні-СЕС для лікарні
|Верховинська
|КНП «Верховинська багатопрофільна лікарня»
|14
|Ужанський
|Покращення туристичної інфраструктури Ставненської ТГ шляхом облаштування оглядового майданчика на Ужоцькому перевалі
|Ставненська
|Ставненська сільська рада
|15
|Ужанський
|Благоустрій природного джерела «Квасна вода» в урочищі Бачова
|Дубриницька
|Дубриницька сільська рада
|16
|Сколівські Бескиди
|Екологічна стежка «Від Східницьких джерел до Сколівських Бескидів»
|Східницька
|Східницька селищна рада
|17
|Сколівські Бескиди
|Розвиток та популяризація екологічного велотуризму в Сколівській громаді
|Сколівська
|Сколівська міська рада
|18
|Синевир
|Світло сонця для зеленого майбутнього
|Колочавська
|ФОП Попович Наталія Василівна
|19
|Синевир
|Екопункт раціонального збору та переробки ягід, овочів і фруктів у Колочавській громаді
|Колочавська
|ФОП Беца Іванна Іванівна
|20
|Синевир
|Eco-Ride Kolochava: подорожуй без шкоди природі
|Колочавська
|ФОП Малета Ганна Юріївна
|21
|Синевир
|Маленькі екологи
|Колочавська
|Благодійний фонд розвитку гірських територій