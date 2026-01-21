Гранти використають для розвитку карпатського регіону

Франкфуртське зоологічне товариство надасть 21 мінігрант для карпатських громад, в межах яких розташовані природозаповідні території. Проєкти реалізують в межах нацпарків «Сколівські Бескиди», «Ужанський», «Синевир», «Верховинський», Карпатський НПП та Карпатський біосферний заповідник.

Як повідомили на сайті товариства, до участі в програмі могли подалися представники громад Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей, на території яких розташовані національні природні парки та заповідники Карпатського регіону.

«Грантова програма підтримує ініціативи, спрямовані на збереження біорізноманіття, розвиток екологічної освіти, зменшення забруднення довкілля, підтримку екотуризму, протидію зміні клімату, розвиток бізнесів, дружніх до природи, а також на сталий розвиток місцевих громад», – зазначили на сайті Франкфуртського товариства.

Серед заявників є як органи місцевого самоврядування, так і громадські організації, комунальні установи, освітні заклади, музеї, бібліотеки, приватні підприємці та інші ініціативи, що працюють у громадах на території нацпарків.

Усього на конкурс подали 60 проєктних пропозицій. Серед них обрали 21 найкращу ініціативу, кожна з яких отримає грант від 1000 до 5000 євро.

Список переможців