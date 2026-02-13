Україна отримала інформацію від Сполучених Штатів про готовність ратифікувати домовленість про гарантії безпеки в Конгресі. Про це повідомив міністр закордонних справ країни Андрій Сибіга на полях Мюнхенської конференції з безпеки в п’ятницю, 13 лютого.

Глава МЗС зазначив, що йдеться саме про юридично зобовʼязувальні гарантії, а не запевнення – уперше в історії України.

За словами Сибіги, проєкт двосторонніх гарантій майже готовий.

Нагадаємо, 11 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО про гарантії безпеки для України. Документ зобов'язує Міністерство закордонних справ та Міністерство оборони невідкладно підготувати й подати президентові проєкти міжнародних договорів щодо гарантій безпеки для України.

Раніше іноземні медіа повідомляли, що Україна, ЄС та США погодили багаторівневий план дій на випадок можливих порушень Росією майбутньої угоди про припинення вогню. Згідно з одним з пунктів плану, США та Євросоюз готові відповісти на масштабну атаку РФ проти України протягом 72 годин після першого порушення.