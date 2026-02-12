У середу, 11 лютого, президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради нацбезпеки й оборони про гарантії безпеки для України. Документ опубліковано на сайті Офісу президента.

У відповідному рішенні РНБО від 30 січня йдеться, що Міністерство закордонних справ спільно з Міністерством оборони повинні невідкладно підготувати й подати президентові проєкти міжнародних договорів щодо гарантій безпеки для України.

Це рішення РНБО ухвалила після розгляду пропозицій щодо надання Україні гарантій безпеки, підготовлених за результатами роботи делегації України на переговорах зі США, іншими міжнародними партнерами, а також із представниками РФ щодо досягнення справедливого і сталого миру.

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що новий раунд переговорів зі США щодо припинення війни може відбутися 17 або 18 лютого. У межах зустрічі заплановані двосторонні консультації між Україною та США, а також подальше обговорення питання територій.

Попередній раунд переговорів між Україною та Росією, що відбувся 4–5 лютого в Абу-Дабі, був зосереджений на механізмах припинення вогню. За результатами зустрічі сторони так і не змогли погодити деталі без політичних рішень на найвищому рівні. Проте делегації домовилися здійснити обмін полоненими – 5 лютого до України вдалося повернути 157 військових.