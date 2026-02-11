Зеленський заявив, що Україна прийняла пропозицію Вашингтона провести чергову зустріч

Президент України Володимир Зеленський повідомив у середу, 11 лютого, в інтерв’ю агентству Bloomberg, що новий раунд переговорів зі США щодо припинення війни може відбутися 17 або 18 лютого.

За словами Зеленського, Україна прийняла пропозицію Вашингтона провести чергову зустріч, однак наразі невідомо, чи братиме участь у ній російська делегація.

Однією з ключових тем переговорів стане питання територій. Зокрема, обговорюватиметься ініціатива США щодо створення вільної економічної зони на Донбасі. Водночас президент зазначив, що і Київ, і Москва ставляться до цієї ідеї скептично.

«Жодна зі сторін не підтримує ідею створення вільної економічної зони – ні росіяни, ні ми. Ми маємо різні погляди на це питання. І домовилися повернутися до нього на наступній зустрічі з розумінням того, як це може виглядати», – заявив президент.

Запланована зустріч також передбачає двосторонні консультації між Україною та США. За словами Зеленського, сторони можуть розглянути пропозиції щодо післявоєнного планування та економічного відновлення. До складу української делегації увійде міністр економіки Олексій Соболєв, який обговорить з американською стороною так званий «пакет процвітання» для України.

Попередній раунд переговорів між Україною та Росією, що відбувся 4–5 лютого в Абу-Дабі, був зосереджений на механізмах припинення вогню. Проте сторони так і не змогли погодити деталі без політичних рішень на найвищому рівні. Проте делегації домовилися здійснити обмін полоненими – 5 лютого до України вдалося повернути 157 військових.