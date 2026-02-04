В ОАЕ відбувся черговий раунд тристроронніх перемовин щодо завершення російсько-української війни

У середу, 4 лютого, в Обʼєднаних Арабських Еміратах відбувся ще один раунд тристоронніх перемовин за участі делегацій України, США та Росії. Очільник української переговорної групи Рустем Умєров назвав переговори «змістовними».

Як розповів Рустем Умєров, разом з ним складі української делегації працювали керівник Офісу президента Кирило Буданов, перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький та радник ОП Олександр Бевз.

Переговорна група США не змінили свій склад, з боку американської сторони у переговорах брали участь представники Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер, а також керівник Федеральної служби закупівель Джош Груенбаум, міністр американської армії, генерал Деніел Дрісколл та Головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, генерал Алексус Гринкевич. Росію представляли військові посадовці «високого рівня».

«Робота була змістовною та продуктивною, з орієнтацією на конкретні кроки й практичні рішення», – повідомив Рустем Умєров, не розголошуючи деталей.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що наразі перелік «відкритих питань» для досягнення мирної угоди між Україною та Росією значно скоротився за рік перемовин, але найскладніші – залишаються невирішеними.

«Якщо порівняти контрольний список відкритих питань, який існував на цей час минулого року, і той, що залишився зараз, він значно скоротився. Це гарна новина. [...] Погана новина полягає в тому, що ті питання, які залишаються, є найтяжчими, а війна тим часом продовжується», – сказав Марко Рубіо.

Доповнено. У вечірньому зверненні Володимир Зеленський повідомив, що заслухав доповідь української переговорної групи. За словами президента, під час перемовин Україна та Росія домовилися найближчим часом здійснити обмін військовополоненими.

« Також буде вагомий крок: ми очікуємо найближчим часом обмін військовополонених. Треба повертати полонених додому. І загалом наша українська позиція дуже чітка: війну треба завершувати реально. Саме Росія повинна бути готова до цього», – повідомив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 23 та 24 січня у столиці Об'єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі відбулись перші два раунди тристоронніх переговорів за участі делегацій України, США та Росії. Володимир Зеленський повідомив, що «розмови були конструктивними», але не розкрив деталі.

25 січня під час пресконференції у столиці Литви Вільнюсі Володимир Зеленський підтвердив, що під час переговорів в ОАЕ росіяни продовжували вимагати виведення української армії з неокупованої частини Донеччини. Володимир Зеленський наголосив, що позиція щодо територіальних поступок залишається незмінною – Україна не віддаватиме Росії свої території, а також не визнає окуповані населені пункти російськими.

У інтервʼю для Český rozhlas, що опубліковане 31 січня, Володимир Зеленський заявив, що для вирішення територіального питання необхідно контактувати російським диктатором Владіміром Путіним.