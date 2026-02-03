Україна спершу відреагує на порушення режиму припинення вогню протягом 24 години

Україна разом із західними партнерами – ЄС та США – погодила багаторівневий план дій на випадок можливих порушень Росією майбутньої угоди про припинення вогню. Про це у вівторок, 3 лютого, повідомили Financial Times та Reuters.

За даними джерел FT, план цей неодноразово обговорювався у грудні та січні між українськими, європейськими та американськими посадовцями. План передбачає спершу дипломатичне попередження.

Згідно з пропозицією, будь-яке порушення Росією режиму припинення вогню призведе до реагування Україною протягом 24 годин.

Якщо воєнні дії продовжаться після цього, передбачений другий етап втручання із залученням сил так званої «коаліції охочих», до якої входять більшість членів ЄС, Велика Британія, Норвегія, Ісландія та Туреччина.

У разі масштабнішої атаки буде запущена координована відповідь сил, що підтримуються західними союзниками, з участю американських військових, протягом 72 годин після першого порушення.

Нагадаємо, 6 січня в Парижі український, французький та британський лідери Володимир Зеленський, Емманюель Макрон і Кір Стармер підписали декларацію про наміри розгорнути в Україні багатонаціональний військовий контингент після припинення вогню.

8 січня президент США Дональд Трамп висловив впевненість, що Росія не спробує знову напасти на Україну, тому Америка готова взяти на себе зобов’язання щодо майбутньої оборони України.