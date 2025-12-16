Президент порушив питання залучення додаткових коштів для виплат родинам загиблих українських воїнів

Президент Володимир Зеленський заявив, що за результатами переговорів зі США щодо «мирного плану» Україна розраховує укласти п’ять документів, частина з яких матиме юридично зобов’язальний характер. Про це глава держави розповів українським медіа у ніч на 16 грудня, пишуть «Бабель» та «Європейська правда».

За словами президента, наразі є попередні домовленості про те, що Конгрес США проголосує та затвердить документ, аналогічний статті 5 статуту НАТО, який передбачатиме надання Україні безпекових гарантій.

Окрім того, Україна та США обговорюють так званий «пакет стримування», що охоплює питання необхідного озброєння, підготовки військових, укомплектування, фінансування та чисельності армії.

15 грудня сторони також обговорювали не лише американські гарантії безпеки для України, а й підтримку з боку «Коаліції охочих Європа+», до якої входять Канада та інші партнери з-за меж Європи.

Другий із документів, за словами президента, буде присвячений післявоєнному відновленню, зокрема створенню спеціального фонду.

Зеленський зазначив, що під час переговорів 15 грудня вперше порушив питання допомоги внутрішньо переміщеним українцям, які через війну втратили житло. Йдеться про близько 70-80 млрд доларів компенсації для українців, аби ті хотіли жити в рідній державі та мали цю можливість.

Також президент звернув увагу на необхідність залучення додаткових коштів для виплат родинам загиблих українських військових, наголосивши, що це суттєве фінансове навантаження для держави.

«Ми все це будемо виплачувати, це наш обов’язок моральний передусім. І я хотів би, щоб була фінансова підтримка і цієї програми також. Навіть без зовнішньої підтримки ми це зробимо, але можна пришвидшити цей процес», – пояснив Зеленський.

Президент додав, що вже найближчими днями документи доопрацюють, після чого США проведуть консультації з російською стороною, а згодом переговорні команди зустрінуться у Сполучених Штатах.

