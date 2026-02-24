Зеленський висловив сподівання, що Трамп «залишиться на боці» України

Між Україною та США існує розбіжність щодо послідовності кроків на шляху до миру. Президент США Дональд Трамп хоче, щоб український колега Володимир Зеленський одночасно підписав мирну угоду з Росією та домовленість щодо гарантій безпеки зі США і країнами Європи, в ідеалі під час великої церемонії, що ознаменує кінець війни. Про це Зеленський розповів в інтерв’ю телеканалу CNN 23 лютого.

За словами президента, гарантії безпеки має спочатку погодити та ратифікувати Конгрес США. Він сказав, що це дасть українському народу впевненість, що вони можуть покладатися на своїх союзників у майбутньому, оскільки в минулому їх занадто часто підводили.

Також Володимир Зеленський зазначив, що США «занадто великі й занадто важливі, щоб відмовитися від конфлікту». І він сподівається, що Трамп під час свого виступу 24 лютого підтримає Україну.

«Вони (йдеться про США, – ред.) повинні підтримати... демократичну країну, яка бореться проти однієї людини. Бо ця людина – це війна. Путін – це війна… Якщо вони справді хочуть зупинити Путіна, то Америка така сильна», – сказав він.

На запитання, чи вважає він, що Трамп чинить достатній тиск на Путіна, Зеленський відповів: «Ні».

До слова, 13 лютого глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що Україна отримала інформацію від США про готовність ратифікувати домовленість про гарантії безпеки в Конгресі. Сибіга зазначив, що йдеться саме про юридично зобовʼязувальні гарантії, а не запевнення.

11 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО про гарантії безпеки для України. Документ зобов’язує Міністерство закордонних справ та Міністерство оборони невідкладно підготувати й подати президентові проєкти міжнародних договорів щодо гарантій безпеки для України.

Раніше іноземні медіа повідомляли, що Україна, ЄС та США погодили багаторівневий план дій на випадок можливих порушень Росією майбутньої угоди про припинення вогню. Згідно з одним з пунктів плану, США та Євросоюз готові відповісти на масштабну атаку РФ проти України протягом 72 годин після першого порушення.