Нардепи заблокували трибуну, після чого засідання Верховної Ради завершили

Народні депутати від партії «Європейська солідарність» на чолі з Петром Порошенком заблокували трибуну Верховної Ради під час засідання, на якому мали розглядати звільнення Германа Галущенка та Світлани Гринчук. Нардепи вимагали відправити у відставку весь Кабінет Міністрів, йдеться у трансляції пленарного засідання Верховної Ради 18 листопада.

Під час свого виступу Петро Порошенко заявив, що влада не може відбутися звільненням лише двох міністрів після масштабного корупційного скандалу в енергетиці. Йшлося про голову Мінʼюсту та колишнього міністра енергетики Германа Галущенка та очільницю Міненерго Світлану Гринчук, які подали у відставки після розслідування НАБУ.

На думку Порошенка, Галущенко та Гринчук стали «цапами-відбувайлами». Після закінчення свого виступу він звернувся до депутатів «ЄС», які стояли позаду нього, та сказав їм не розходитися.

Нардепи заблокували трибуну та почали скандувати гасло «Уряд геть». Окрім цього, депутати вимагали переформатування коаліції та створення «уряду національної єдності». Після цього голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закінчив засідання парламенту.

В результаті депутати Верховної Ради не проголосували за відставку Галущенка та Гринчук.

Нагадаємо, Герман Галущенко фігурує на аудіозаписах, які НАБУ оприлюднило 11 листопада у межах розслідування корупційної схеми в «Енергоатомі». Записи, на яких обговорюється легалізація грошей, зроблені влітку 2025 року, тоді Галущенко обіймав посаду міністра енергетики. За даними слідчих, українські чиновники та топпосадовці організували корупційну схему з отримання відкатів на підрядах. Йдеться, зокрема, й про будівництво захисних споруд для об’єктів української енергетики. Учасникам схеми вдалося легалізувати щонайменше 100 млн доларів.

Після розслідування НАБУ та вимоги президента України Володимира Зеленського про звільнення міністрів юстиції та енергетики, Світлана Гринчук, а згодом і Герман Галущенко написали заяви про відставки з посад. Їхнє звільнення мали розглянути на пленарному засіданні 18 листопада.