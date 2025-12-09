Герман Галущенко не декларує витрати на навчання старшого сина Максима

Колишній міністр юстиції та енергетики Герман Галущенко не вказав у своїх деклараціях вартість навчання сина в одному з найдорожчих приватних коледжів Європи – College Alpin Beau Soleil у Швейцарії. Про це повідомили журналісти проєкту «Схеми» («Радіо Свобода»).

З даних судового реєстру відомо, що Герман Галущенко та Ольга Богданова розлучились восени 2022 року. З того часу Галущенко більше не вказував жінку в декларації, однак продовжив зазначати чотирьох дітей. Згадка про наймолодшу доньку з’явилася в декларації посадовця за 2023 рік, а її свідоцтво про народження видане у Швейцарії.

Відомо, що після початку повномасштабної війни сім’я тодішнього міністра енергетики виїхала до Європи: спершу до Іспанії, а згодом – до Швейцарії.

Саме у Швейцарії навчається 18-річний Максим Галущенко. На офіційній сторінці College Alpin International Beau Soleil опубліковані фото з ним за 2022, 2023, 2024 та 2025 роки.

Максим Галущенко на фото з офіційної сторінки коледжу Alpin Beau Soleil (колаж «Схем»)

College Alpin International Beau Soleil – це міжнародний приватний коледж-пансіон для підлітків розташований у курортному містечку Віллар-сюр-Оллон. Річна вартість навчання разом із проживанням може сягати 200 тис. доларів, при цьому заклад не надає фінансової допомоги чи стипендій.

«Загальна вартість навчання за чотири роки могла скласти близько 700 тис. доларів, або 26 млн грн – що в рази перевищує офіційні доходи та задекларовані заощадження родини Германа Галущенка», – зауважують журналісти.

Коледж Alpin International Beau Soleil, де навчається старший син Германа Галущенка (фото з матеріалу «Схем»)

У деклараціях посадовця зазначено, що з моменту вступу на держслужбу його єдиним доходом була зарплата, а сукупні заощадження у різні роки не перевищували 380 тис. доларів, які з року в рік суттєво не зменшувались.

Адвокат Германа Галущенка у коментарі «Схемам» заявив, що міністр не оплачував навчання сина у цій школі, а всіма питаннями займається його колишня дружина.

З посиланням на слова Ольги Богданової, ексдружини Галущенка, адвокат додав, що «сума навчання за рік є значно меншою, ніж 200 тис. доларів», однак не надав жодних документальних підтверджень цьому і ніяк не прокоментував той факт, що фіксована вартість навчання прямо зазначена на сайті коледжу, а знижки й стипендії не надаються.

Журналісти також зазначають, що офіційних доходів Богданової навряд би вистачило на оплату навчання старшого сина. Згідно з декларацією Галущенка за 2021 рік, її доходи становили: 73 тис. грн зарплати у приватній компанії, 1,3 млн грн від підприємницької діяльності та 80 тис. грн як дохід самозайнятої особи. Серед заощаджень: 170 тис. доларів готівкою, понад 80 тис. грн і 6 тис. доларів на банківських рахунках.

Нагадаємо, Герман Галущенко обіймав посаду міністра енергетики з 2021 по 2025 роки, згодом посаду міністра юстиції – з 17 липня до 19 листопада 2025 року.

Його відсторонення з Мін’юсту відбулося на тлі скандалу спецоперації НАБУ «Мідас».

Галущенко фігурує на так званих «плівках Міндіча», які НАБУ оприлюднило 11 листопада у межах розслідування корупційної схеми в «Енергоатомі». За даними слідчих, зловмисники отримували хабарі від підрядників НАЕК «Енергоатом» у розмірі від 10% до 15% від вартості контракту. Незаконно отримані гроші легалізовували через так званий «бек-офіс» у центрі Києва, йдеться про близько 100 млн доларів.

Прокурор САП вважає, що упродовж 2025 року бізнесмен Тимур Міндіч, який був куратором схеми, мав вплив на тодішнього міністра енергетики Германа Галущенка та тодішнього міністра оборони Рустема Умєрова. Також у справі фігурує колишній віцепрем’єр – міністр національної єдності Олексій Чернишов, посадовці «Енергоатому» та інші.

Після розслідування НАБУ та вимоги президента Володимира Зеленського про звільнення міністрів юстиції та енергетики, Світлана Гринчук, а згодом і Герман Галущенко написали заяви про відставки з посад.

19 листопада народні депутати проголосували за звільнення міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук.

Офіційно Герман Галущенко не отримував підозру в межах спецоперації «Мідас», проте 21 листопада, за даними медіа, приходив на допит до Національного антикорупційного бюро.